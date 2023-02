Un tempo c’era Internet Explorer, l’evoluzione dei browser fino al confronto con i motori di ricerca con l’AI

Browser e motore di ricerca sono sempre stati i due elementi che hanno caratterizzato la navigazione in internet: come stanno cambiando in base alle ultime evoluzioni

Passare dalla nostalgia con cui si navigava attraverso Internet Explorer (che – almeno fino al 2006 – è stato leader incontrastato del mercato), fino alle moderne esperienze che integrano sempre di più il concetto di browser e di motore di ricerca grazie all’intelligenza artificiale. Fino a questo momento, siamo stati abituati a distinguere le caratteristiche di un browser di navigazione e quelle del motore per la ricerca dei contenuti sul web. La grande domanda che, con la dismissione di Internet Explorer, l’utente si troverà di fronte sarà se, d’ora in avanti, l’investimento sui motori di ricerca basati sull’intelligenza artificiale impatterà anche sulla modalità di navigazione dettata dal browser.

Browser e motore di ricerca con l’intelligenza artificiale, le prospettive

Abbiamo già detto che Internet Explorer sarà sostituito da Edge. Si tratta di due browser che sono usciti fuori dalle menti del colosso di Redmond, Microsoft, che – dagli anni Novanta ai primi anni del 2000 – era praticamente sinonimo di internet, prima dell’avvento di Google. Se consideriamo che Microsoft sta facendo degli importanti investimenti per modificare completamente il proprio motore di ricerca, Bing, occorrerà capire che ruolo avrà, nell’ambito di questi stravolgimenti, l’intelligenza artificiale di ChatGPT. Secondo quanto annunciato da Microsoft, infatti, i criteri di ricerca che caratterizzeranno il nuovo Bing saranno basati in maniera convinta proprio sull’AI. E se è vero che la navigazione tradizionale – quella a cui ha contribuito Internet Explorer prima e, ora, il suo sostituto Edge – probabilmente non cambierà, la ricerca del motore predefinito su Edge sarà completamente stravolta.

La vera sfida di Microsoft sarà quella di convincere gli utenti a impiegare – come browser predefinito – proprio Edge, facendo leva proprio sul fatto che Bing metterà a disposizione la sua nuova tecnica di ricerca attraverso OpenAI. Ma dovrà sgomitare, questo è poco ma sicuro. Il browser multipiattaforma Opera, infatti, punterà all’integrazione diretta – senza passare, dunque, per il motore di ricerca – del sistema di intelligenza artificiale di ChatGPT: accanto alla normale barra degli indirizzi di Opera, infatti, verrà integrata una funzionalità denominata Shorten che sarà in grado di riepilogare, attraverso un breve elenco appunto, le pagine web che sono state visitate con quel browser. In futuro, sia Opera, sia Microsoft hanno annunciato che verranno utilizzate altre funzionalità, legate all’intelligenza artificiale, direttamente a livello di browser (dunque, per Microsoft, proprio su Edge, il sostituto di Internet Explorer).

Come sta andando l’esperienza dell’intelligenza artificiale sui motori di ricerca

Nel frattempo, a livello di motore di ricerca, sicuramente il ricorso all’AI ha incrociato l’interesse di diversi utenti: la lista d’attesa per il test del nuovo Bing basato sull’intelligenza artificiale è composta da oltre 1 milione di persone e c’è molta curiosità per capire come il motore di ricerca risponderà alle richieste più strane degli utenti. Anche perché le risposte sono ancora tutte da perfezionare, come hanno dimostrato – sempre negli ultimi giorni – gli esperimenti fatti su alcuni calcoli complessi e su alcuni fatti di cronaca su cui l’intelligenza artificiale di OpenAI dimostra ancora delle carenze. Anche Giornalettismo – vi ricordiamo – aveva condotto degli esperimenti simili su ChatGPT (tra cui uno sullo stato di salute di Papa Ratzinger), ma questi erano tarati sui fatti di cronaca, che sono sempre stati considerati il tallone d’Achille del database del progetto di intelligenza artificiale. La vera evoluzione sarà l’integrazione di quest’ultima direttamente sul browser. E a quel punto delegheremo ad altri anche la banale operazione di navigazione su internet.