Mani in alto, siete circondati: la pubblicità diventerà ancora più invasiva su Instagram

La nuova strategia è stata annunciata dalla stessa Meta. L'operazione, che coinvolgerà i reel e non solo, è l'ennesimo tentativo per rispondere al calo dei ricavi

Come cercare di sopperire al calo delle entrate? Sfruttando ogni spazio concesso da quel terreno digitale infinito su cui fondano le proprie basi tutte le piattaforme social. E come sintetizza un vecchio adagio, è sempre vero che «la pubblicità è l’anima del commercio». Proprio seguendo tutte queste dinamiche, Instagram ha deciso di ampliare gli spazi pubblicitari all’interno dei feed. E non solo. Perché ci saranno spot alla fine dei Reels (quelli che si ripetono in loop), ma anche all’interno della sezione “esplora”. Insomma, siamo e saremo circondati.

LEGGI ANCHE > Quel tasto di ricerca sulle Storie Instagram che arriva quando ci stavamo abituando a EssereReal

L’annuncio arriva proprio dalla società madre, Meta, senza – ovviamente – fare alcun riferimento al cavo dei ricavi. Ma nel comunicato in cui si parla esplicitamente di queste novità, vengono spiegati nel dettaglio le nuove funzioni e i nuovi modi in cui compariranno le pubblicità su Instagram. La prima novità arriva dai Reels: «Per aiutare le aziende a connettersi meglio con i clienti tramite Reels su Facebook, stiamo lanciando un test di annunci post-loop: annunci video che possono essere ignorati e tra i 4 a 10 secondi che vengono riprodotti al termine di un rullo. Al termine della riproduzione dell’annuncio, la bobina originale riprenderà e si ripeterà. A partire da oggi, stiamo anche testando gli annunci del carosello di immagini per i rulli. Questi annunci a scorrimento orizzontale possono includere da 2 a 10 annunci illustrati e verranno visualizzati nella parte inferiore del contenuto di Facebook Reels».

Instagram avrà sempre più pubblicità, anche nei Reel

Ovviamente, i due social di casa Meta si “parlano” e “collaborano” in questo esperimento pubblicitario. Ma non c’è solo la questione Reels. Un altro passo, sempre in fase di test, riguarda le pubblicità all’interno della modalità “esplora” del social della foto. Anche lì compariranno annunci – quindi non nel feed – tra le varie foto e video che ci appaiono tra quelle suggerite di default (in base alle nostre esperienze di navigazione sui social) scrollando con le nostre dita lungo lo schermo del nostro smartphone. Finisce qui? Assolutamente no.

Nel feed del profilo

Perché, come detto, la pubblicità è l’anima del commercio. E della monetizzazione. Per questo motivo Instagram ha annunciato un’altra grande novità in quella direzione, con il coinvolgimento del feed dei singoli profili: «Stiamo anche iniziando a testare gli annunci nel feed del profilo, che è l’esperienza del feed che le persone possono scorrere dopo aver visitato il profilo di un altro account e aver toccato un post. Nell’ambito di questo test, sperimenteremo un’opportunità di monetizzazione che consentirà ai creator idonei di guadagnare entrate extra dagli annunci visualizzati nei feed del loro profilo, a cominciare da creator statunitensi selezionati». Quindi: mani in alto, siamo circondati.