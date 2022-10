Kim Kardashian dovrà pagare una multa per aver pubblicizzato criptovalute su Instagram

Kim Kardashian, influencer e imprenditrice statunitense, dovrà pagare una multa di 1,26 milioni di dollari alla Sec, Securities and Exchange Commission, per aver promosso una criptovaluta non ancora verificata su Instagram senza però essere trasparente sui propri guadagni: l’influencer ha percepito 250mila dollari per quella pubblicità. I fatti risalgono al 2021, quando Kardashian pubblicizzò sul suo profilo Instagram, dove è seguita da 331 milioni di account, Emax, una criptovaluta offerta da EthereumMax.

LEGGI ANCHE > Cosa c’entra Kim Kardashian con le criptovalute e perché se ne sta parlando (male)?

La vicenda della multa a Kim Kardashian

Kim Kardashian non ha rilasciato nessuna dichiarazione riguardante le accuse dell’autorità di regolamentazione ma ha accettato di non pubblicizzare nessun asset digitale per i prossimi tre anni e di collaborare all’indagine in corso. La Sec ha più volte chiarito che gli influencer che pubblicizzano criptovalute sui propri account sono tenuti a specificare se vengono pagati o meno dalle aziende per farlo. Kardashian aveva inserito la sigla «#AD» – che indica un contenuto pubblicizzato e per cui l’influencer che lo pubblicizza percepisce un guadagno – in fondo al post del 2021, ma secondo la Sec avrebbe dovuto specificare che aveva percepito 250mila dollari per pubblicare quell’annuncio.

Charles Randell, presidente della Financial Conduct Authority, ha dichiarato che la pubblicità di Kardashian su Instagram, considerato il suo seguito sul social in questione, «potrebbe essere stata la promozione finanziaria con la più grande portata di pubblico della storia». Randell aveva già accusato Kardashian al momento della pubblicazione della pubblicità sostenendo anche che gli influencer siano responsabili di alimentare l’illusione della «ricchezza rapida».