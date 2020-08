Impennata di contagi in Francia: 4,700 casi di Covid-19 in un giorno

Il numero di nuovi casi di Covid-19 in Francia è tornato a salire velocemente con 4,771 casi registrati solo nella giornata di giovedì 20 agosto, ovvero 1000 in più rispetto al giorno precedente. Nel frattempo, anche L’Italia, la Spagna e la Germania hanno registrato i numeri più alti da aprile o maggio.

La maggior parte dei casi in Spagna sono stati registrati tra i giovani, mentre in Germania sono principalmente legati al rilassamento delle norme sul distanziamento sociale e il ritorno dei cittadini dall’estero.

In Regno Unito, il Paese europeo con più decessi, sono stati invece riportati 1,182 casi nella giornata del 20 agosto.

Cosa ha causato l’impennata di casi in Francia?

In Francia, il numero dei casi confermati ha cominciato a salire da metà agosto. Il Paese ha aumentato il numero di test giornalieri, e, secondo il ministro della Salute, ne sono stati effettuati 664,000 nel corso della settimana scorsa. La percentuale di contagio era al 3.3% nella settimana tra l’11 e 17 agosto, il doppio del 1.5% della fine di luglio.

Secondo i dati, il virus circola principalmente nelle grandi città e tra i giovani, che generalmente non hanno sintomi, il motivo per cui, tra l’altro, il numero di persone ricoverate non è cambiato molto.

Tre città della Francia, però, Nizza, Tolosa e St Etienne, hanno reso obbligatorio l’uso della mascherina nei loro centri urbani, mentre era già obbligatorio nei luoghi affollati di Parigi

Il ministro dell’Istruzione france Jean-Michel Blanquer ha negato qualsiasi speculazione sul rinvio della riapertura delle scuole, che è prevista per il primo settembre in tutta la Francia. I ragazzi dagli undici anni in su dovranno indossare la mascherina quando all’interno delle classi e degli istituti e quando saranno faccia a faccia a meno di un metro di distanza.