L”occhio per occhio, dente per dente’ della Francia alla Gran Bretagna: «Quarantena obbligatoria? Allora sarà reciproca»

Dalle 4 del mattino di sabato prossimo, 15 agosto, chiunque arriverà nel Regno Unito da Francia, Paesi Bassi, Malta, Monaco, Aruba e dalle isole Turks e Caicos dovrà seguire una quarantena di 14 giorni o sarà soggetto ad una multa. Il Governo britannico aveva annunciato che non si sarebbe fatto “alcuno scrupolo” se imporre o meno la quarantena ai britannici che rientrano dalle vacanze in Francia e, così è stato a fronte dell’aumento di casi di Covid-19 nel Paese. La misura è stata annunciata su Twitter dal ministro dei Trasporti britannico Grant Shapps. «Se arrivi nel Regno Unito dopo le 04:00 di sabato da questi luoghi, dovrai metterti in isolamento per 14 giorni da solo», ha aggiunto.

Data shows we need to remove France, the Netherlands, Monaco, Malta, Turks & Caicos & Aruba from our list of #coronavirus Travel Corridors to keep infection rates DOWN. If you arrive in the UK after 0400 Saturday from these destinations, you will need to self-isolate for 14 days.

— Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) August 13, 2020