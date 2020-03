Nella giornata di ieri il Consiglio dei Ministri ha parlato di 4 miliardi di aiuti dal governo. Solo un inizio, aveva detto Conte, affermando di volerne domandare di più all’Europa. Si era parlato di una cifra destinata a rilanciare l’economia italiana, messa in ginocchio soprattutto nelle regioni più colpite dall’emergenza. La notizia di oggi è che il governo ha stanziato la somma di 7,5 miliardi per aiutare non solo le imprese ma anche le tante famiglie che, visti gli impedimenti dovuti al contenimento del contagio – non ultimo la chiusura delle scuole -, stanno vivendo un forte momento di difficoltà economica.

«Sono misure straordinarie e urgenti»

«Abbiamo stanziato 7,5 miliardi a sostegno delle famiglie e delle imprese che stanno affrontando quest’emergenza», ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi. «Sono misure straordinarie e urgenti», aggiunge. «Mi sono premurato di distribuire a tutti i ministri una cartellina con le proposte che ci sono pervenute in questi giorni dalle forze di opposizione. Tutti i ministri hanno avuto le proposte di Fi, della Lega e di Fratelli d’Italia» per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Ha detto Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine del Cdm, sottolineando di avere invitato i ministri «a leggerle e trarre qualche buon suggerimento dalle opposizioni».

«Nessuno deve perdere il lavoro per il coronavirus»

Arriva anche la conferma che il referendum sul taglio dei parlamentari, previsto per il prossimo 29 marzo, è rinviato a data da destinarsi. Per quanto riguarda lo stanziamento di 7,5 miliardi si va verso una richiesta all’UE di scostare il deficit da 6,3 miliardi. Ha parlato anche il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri affermando che nessuno perderà il lavoro a causa del coronavirus e che la cifra stanziata permetterà «di fare fronte alle esigenze immediate» sottolineando come il governo sia «al lavoro per accelerare lo sblocco degli investimenti e il sostegno alla crescita».

(Immagine di copertina da Pixabay)