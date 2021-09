L’altissimo livello del giornalismo italiano parlando del video di Ryanair

La questione Ryanair continua a tenere banco da ieri e, ancora oggi, il nome della compagnia aerea si trova tra i primi trend su Twitter. Il video Ryanair – che sembra essere stato ripreso di nascosto da un passeggero che sedeva accanto alla coppia protagonista – è stato diffuso in maniera virale sui social. La stampa, dal canto suo, non si è certo tirata indietro quando si è trattato di parlare di quella che – detto in tutta franchezza – non dovrebbe nemmeno essere una notizia. Contribuire alla diffusone e all’attenzione morbosa rispetto a questo video – tra lanci social inopportuni e voyeurismo stimolato – per ottenere più click non è certamente da classificarsi come pratica giornalistica.

Non sono pochi gli utenti che criticano il lancio social del Mattino sul video Ryanair

Tra i giornali più criticati per come hanno scelto di parlare della questione figura senz’altro Il Mattino. Lo screen dell’articolo scritto dal quotidiano fondato da Scarfoglio e Serao ha utilizzato uno screen preso dal video – andato virale sia nella versione censurata che non censurata – come immagine dell’articolo lanciato col copy: «Amore ad alta quota».

C’è chi non manca di sottolineare come il video riprenda quello che, a tutti gli effetti, è un reato (atto osceno in luogo pubblico). La diffusione del video come contenuto goliardico per ridere – denunciata anche da Valentina Nappi, che è arrivata a parlare di revenge porn poiché la coppia non ne ha autorizzato la condivisione – e, nel caso dei quotidiani, per fare più click è stata ampiamente criticata.