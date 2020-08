Due certezze e un enorme punto interrogativo sulla scomparsa del piccolo Gioele

Occorre segnalare alcuni punti fermi relativi al piccolo Gioele, il figlio di quattro anni di Viviana Parisi, la dj 43enne il cui corpo è stato ritrovato senza vita ieri pomeriggio dopo cinque giorni di ricerche. La sua scomparsa, insieme al figlio, risale al 3 agosto, mentre ieri è stato ritrovato il cadavere della donna. Ci sono due certezze e un enorme punto interrogativo che riguardano il piccolo Gioele.

Lo stato delle ricerche del piccolo Gioele

Innanzitutto, le certezze. Vicino al corpo della donna non è stato ritrovato alcun elemento che potesse ricondurre al bambino di quattro anni. Dunque, è verosimile che quest’ultimo non si trovasse insieme alla donna al momento della sua morte. La seconda certezza è che Gioele era sicuramente in automobile con la madre al passaggio da Milazzo: qui, le telecamere di sorveglianza, hanno mostrato un bambino all’interno della vettura guidata da Viviana Parisi.

Telecamere che, però, nel luogo dell’incidente che ha costretto Viviana a fermarsi – all’altezza di Caronia, ben 100 chilometri di distanza da casa – sono spente e non mostrano la scena dell’incidente. Qui si apre il grande punto interrogativo: le persone coinvolte nel tamponamento – e che hanno cercato di bloccare le altre auto per mettere in sicurezza l’area dell’incidente, mentre Viviana spariva dalla loro vista – hanno affermato di aver visto solo la donna.

Invece, due testimoni hanno riferito di aver visto la donna con un bambino di ‘circa 3 anni’ in braccio scavalcare il guardrail. Ma queste due persone non si sono mai presentate davanti alle autorità per rendere dichiarazioni spontanee, tanto che il procuratore di Patti Angelo Cavallo ha lanciato un appello affinché si potessero presentare in procura per testimoniare sull’accaduto. Testimoni scomparsi nel nulla: paura di parlare o semplice errore di valutazione?

I dubbi sulle sorti del piccolo Gioele dopo il ritrovamento del corpo di Viviana

Con il triste ritrovamento del corpo di Viviana, ora, la preoccupazione per le sorti del piccolo Gioele aumentano a dismisura. Perde forza l’avvistamento denunciato da un medico di Giardini Naxos che aveva detto di aver visto una donna arrivare con il proprio figlio febbricitante in ambulatorio. Alla richiesta delle generalità, tuttavia, la donna sarebbe scoppiata a piangere e sarebbe andata via. L’avvistamento risale a due giorni fa, mentre il corpo di Viviana Parisi sarebbe stato ritrovato in stato avanzato di decomposizione.

La donna è morta subito dopo l’incidente di lieve entità (è questo quello che si può immaginare, vista la distanza molto breve – circa 500 metri – rispetto al luogo del ritrovamento del cadavere)? E se sì, cos’era accaduto al piccolo Gioele che, a questo punto, potrebbe non essere mai passato per Caronia?