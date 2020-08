Proseguono le ricerche di Viviana Parisi e del piccolo Gioele: «Visti in un parco giochi vicino Taormina»

Sono passati quattro giorni da quanto si sono perse le tracce di Viviana Parisi e del figlio Gioele (4 anni). Della donna e del piccolo non si hanno più notizie da lunedì 3 agosto quando, dopo un incidente stradale sull’Autostrada Messina-Palermo (all’altezza di Caronia), sono spariti nel nulla. Le forze dell’ordine stanno proseguendo nel loro incessante lavoro di ricerca, non tralasciando alcuna pista. Alcune persone hanno segnalato la presenza della 43enne (e di suo figlio) la sera di martedì 4 agosto in un parco giochi di Giardini Naxos, non distante da Taormina. Ora gli inquirenti stanno verificando la veridicità e l’affidabilità di quelle segnalazioni.

Come spesso capita in queste occasioni, gli avvistamenti potrebbero essere non confermati. E gli inquirenti lo sanno bene. Mentre si continuano a perlustrare tutte le zone, si parla di tre ipotesi dietro la sparizione di Viviana Parisi e del piccolo Gioele. Quella più positiva sarebbe l’allontanamento volontario della donna. Non se ne conoscerebbero ancora i motivi, ma questo vorrebbe dire che la 43enne e il piccolo siano in buone condizioni.

Viviana Parisi e il piccolo Gioele avvistati in un parco giochi

Purtroppo in questi casi c’è il rischio anche di trovarsi di fronte a una situazione molto peggiore con esiti nefasti. Secondo quanto riporta il quotidiano La Stampa, infatti, gli inquirenti non escludono la possibilità della tragedia, seguendo due piste. Per questo motivo le ricerche si sono concentrate attorno alla zona in cui è stato ritrovato il veicolo incidentato, setacciando canali di scolo e tutte le campagne attorno a quel tratto di Autostrada.

Le tre ipotesi

Ma gli inquirenti pensano anche a una terza ipotesi: dopo l’incidente, infatti, Viviana Parisi e il piccolo Gioele potrebbero aver accettato un passaggio in auto da parte di qualcuno. E, in questo caso, la teoria non porta a buone conclusioni. Ma questa tesi estrema non collimerebbe con il telefono lasciato in auto dalla donna.

(foto di copertina: da pagina Facebook di Daniele Mondello)