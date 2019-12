Gesù come Savastano, la Lega chiede scusa e spiega: «È stato un errore tecnico»

Quell’immagine di Gesù Gomorra, con citazione di Pietro Savastano, non è piaciuta al mondo dei social. Il meme è comparso nei giorni scorsi sui profili social ufficiali della Lega – Salvini Premier e ha fatto molto discutere, ma c’è una spiegazione tecnica che dà un’altra declinazione a quanto avvenuto. Il post è stato rimosso e poi, dopo qualche ora, è arrivata anche la motivazione che tenta di dare una nuova cornice a quanto avvenuto nel fine settimana appena trascorso. Si è trattato solamente di un ‘problema tecnico’.

«A causa di un errore nella procedura di traslazione da Facebook, nelle scorse ore sono stati tradotti in tweet non solo i post legittimi della pagina, ma anche alcuni post pubblicati da utenti ESTERNI, che nulla c’entrano con la nostra volontà», scrive la Lega – Salvini Premier sul proprio profilo Facebook. Una motivazione che può sembrare una classica arrampicata sugli specchi, ma che in realtà sembra essere molto verosimile.

Le scuse e le spiegazioni della Lega

Quel post di Gesù Gomorra, dunque, non è opera degli amministratori dei profili social della Lega – Salvini Premier. Si è trattato di un errore tecnico: alcuni dei post condivisi dagli utenti sulla pagina Facebook del Carroccio, sono stati traslati sul profilo Twitter del partito di Matteo Salvini e pubblicati come fossero originali della Lega. In realtà, dunque, si è trattato di un problema via social.

Gesù Gomorra e il problema tecnico

«Uno dei post traslati con una vignetta su Gesù NON era ovviamente opera degli amministratori, bensí di un utente. Ci scusiamo», conclude la pagina Facebook ufficiale della Lega. Insomma, quel post era di qualche utente, anzi il Carroccio pubblica proprio il nome e cognome del loro sostenitore, che lo aveva condiviso sulla bacheca social del partito di Salvini. Per un problema tecnico, però, è finito anche sulla pagina Twitter, come fosse opera loro.

