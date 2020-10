Francia verso il lockdown, giovedì l’annuncio del governo

La Francia verso il lockdown. Il Paese europeo più colpito dal Covid dopo la Russia ha deciso di chiudere tutto per un mese dalla mezzanotte di giovedì per cercare di bloccare la diffusione del virus, arrivato a picchi di oltre 55mila contagi al giorno e che al momento oltralpe colpisce 1,050,438 persone.

Francia verso il lockdown: un mese di blocco più flessibile

Sembra ormai scontata la virata della Francia verso il lockdown, come conferma BFM-TV alla vigilia dell’intervento del presidente Emmanuel Macron che mercoledì alle 20 parlerà alla nazione e che, sempre secondo l’emittente francese, annuncerà un lockdown di almeno un mese che sarà più flessibile rispetto a quello della primavera scorsa. Una decisione che il governo deve confermare prima del discorso di Macron alla nazione, sempre più piegata dal virus. Nelle ultime 24 ore sono stati infatti 33.417 i nuovi casi di coronavirus con 523 decessi, di cui 288 in ospedale e 235 in case di riposo. Numeri che portano il totale dei contagiati dall’inizio della pandemia a 1.198.695, con 35.541 morti mentre solo nelle ultime 24 ore sono state ricoverate 1194 persone, di cui 148 in terapia intensiva, contro le 186 di lunedì.

Francia verso il lockdown, le parole del presidente del Consiglio Scientifico

A confermare la Francia verso il lockdown è anche il presidente del Consiglio Scientifico, Jean-François Delfraissy, che ammette che anche gli esperti sono rimasti “sorpresi dalla brutalità di quanto sta accadendo da dieci giorni”, sottolineando il timore che il numero reale di contaminazioni sia “intorno ai 100mila casi al giorno”. E a confermare la strada della Francia verso il lockdown è anche il ministro dell’Interno, Gérald Darmanin, che a France Inter spiega che “dobbiamo aspettarci decisioni difficili” nella lotta contro l’epidemia di Covid-19. “Non so esattamente quali saranno” queste decisioni, ha aggiunto il ministro, aggiungendo però che la Francia si avvia verso un inasprimento delle misure “come tutti i nostri vicini europei”.

(foto di copertina dal profilo Twitter Covid-19 France)