Le insolite file ai seggi nel giorno del voto per le elezioni Usa 2020 | VIDEO

C’è un dato che sta impressionando molto gli addetti ai lavori che osservano queste elezioni Usa 2020. Si tratta delle file ai seggi nella giornata del 3 novembre. In queste immagini che Giornalettismo riceve in esclusiva da St. Louis, in Missouri, si capisce bene quello che sta succedendo nell’intero Paese.

File ai seggi nell’ultima giornata del voto negli Stati Uniti

Le immagini arrivano dalla Craig Elementary School, St Louis MO. I testimoni affermano che una situazione del genere, con una coda chilometrica che parte dal portone della scuola elementare e arriva ben oltre il giardino e i cancelli della stessa scuola, non si era mai vista nel corso di una elezione presidenziale. La stessa scena si presenta all’interno, con le persone che aspettano nella palestra dell’istituto prima di poter esprimere la loro preferenza per Joe Biden, per Donald Trump (o anche per gli altri candidati che si sono presentati a questa tornata elettorale).

File ai seggi, come leggere questo segnale in ottica elettorale

Se si va a sommare questa grande partecipazione ai seggi della giornata di oggi all’incredibile successo del voto per posta (alimentato anche dall’emergenza per il coronavirus), si capisce bene come le elezioni Usa 2020 con questa grande affluenza possano essere una ulteriore incognita. Quasi 100 milioni di persone hanno già espresso la propria preferenza nelle scorse settimane: le immagini del 3 novembre suggeriscono una partecipazione altrettanto significativa anche in presenza.