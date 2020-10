Elezioni Usa 2020, lo sapete che in lizza c’è anche una candidata donna (anzi, più di una)?

Siete sicuri di conoscere correttamente l’elenco candidati elezioni Usa 2020? Già, perché non sarà soltanto una sfida tra Donald Trump e Joe Biden, esponenti del partito repubblicano e del partito democratico, ma sarà una sfida anche per altri concorrenti, che affollano il ballots e le schede elettorali che i cittadini degli Stati Uniti hanno utilizzato in questi giorni (e potranno utilizzare fino al 3 novembre) per votare.

Elenco candidati elezioni Usa 2020, quelli che hanno accesso a 270 Grandi Elettori

Accanto a Trump e Biden ci sono una serie di personalità che concorrono per cercare di ritagliarsi uno spazio di visibilità nel panorama politico americano. Tuttavia, soltanto alcuni dei vari candidati hanno accesso ad almeno 270 Grandi Elettori e – quindi – potenzialmente possono essere eletti presidente degli Stati Uniti. Oltre a Trump e Biden, in questa schiera trovano spazio Jo Jorgensen – la candidata del Partito Libertario – e Howie Hawkins – candidato del partito Verde.

La prima è l’unica donna in lizza per la Casa Bianca che ha potenzialmente accesso a 270 Grandi Elettori, mentre il secondo è il candidato del Partito Verde che l’ha spuntata tra i movimenti – ufficiali e non ufficiali – che affollano l’ecosistema ambientalista negli Stati Uniti.

Elenco candidati elezioni Usa 2020, il caso Kanye e tutti gli altri

Ha fatto molto rumore la candidatura del cantante Kanye West con il suo Birthday Party. Può racimolare voti in 11 stati su 50 e la sua è stata una scelta molto mediatica. Vicino agli ambienti conservatori, per un istante si era pensato anche che potesse entrare nel ticket con Donald Trump come suo VP. In realtà è stato solo un gossip di breve durata, ma tanto è bastato per sollevare un discreto dibattito oltre l’Atlantico.

Completano l’elenco dei candidati minori anche Don Blankenship per il Partito della Costituzione (accesso al voto in 14 stati), Brian T. Carroll per il Partito Americano della Solidarietà (iscritto in 8 stati), Gloria La Riva per il Partito Socialista e della Liberazione (accesso al voto in 3 stati), Phil Collins per il Partito Proibizionista (sempre in 3 stati), Rocky De La Fuente per il Partito dell’Alleanza (accesso in 2 stati) e la schiera dei candidati con accesso in un solo stato: Jerome Segal (Pane e Rose), Rudy Reyes (Partito Marijuana legale ora) e Bill Hammons (Partito dell’Unità d’America).