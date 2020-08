Kanye West vuole creare una versione di «cristiana» di Tik Tok

Kanye West è tornato a far parlare di se. Questa volta, il rapper, produttore e, a tratti, politico, ha detto di voler lavorare con Tik Tok per creare una versione cristiana, ovvero monitorata da un comitato speciale, della piattaforma social.

West ha annunciato la sua nuova idea su Twitter, dicendo di aver avuto una visione dopo aver osservato la figlia giocare sull’app. Ha intitolato la sua nuova idea «Jesus Tok».

«Stavo guardando mia figlia usare Tik Tok e , da padre cristiano, sono turbato da alcuni contenuti inappropriati, amo la tecnologia però», ha spiegato Kanye West nel tweet. «Preghiamo per poter collaborare con Tik Tok e create una versione monitorata per i cristiani che è sicura per i bambini e il resto del mondo. Nel nome di Gesù, amen».

Al momento, Tik Tok è bloccato negli Stati Uniti dopo che il presidente Donald Trump ha dato alla compagnia cinese fino al 15 settembre per vendere le sue operazioni negli Stati Uniti ad una compagnia americana.

La «missione cristiana» di Kanye West

Dalla sua conversione dello scorso anno, il rapper e produttore non ha mai perso occasione per esprimere le sue credenze religiose ovunque. Il suo ultimo album «Jesus is King», è completamente dedicato alla sua fede e al cristianesimo mentre le sue recenti e controverse aspirazioni politiche erano anch’esse incentrate sui valori che il rapper considera alla base del cristianesimo.

Lo scorso anno, Kanye West aveva anche cominciato dei “Sunday Services“, ovvero delle sorte di messe o cerimonie religiose in cui canta e incita la folla durante con degli pseudo sermoni. Su Twitter e durante diverse apparizioni televisive, così come in tanti dei testi del suo ultimo album, Kanye parla di «visioni» in cui dio e Gesù gli indicano cosa fare.