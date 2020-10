Vittorio Feltri cambia idea e difende Conte: «Voi al posto suo avreste suggerito quale soluzione?»

Il tweet che Vittorio feltri difende conte ha pubblicato nella tarda serata di ieri potrebbe sembrare scritto da un’altra persona ma è stato proprio lui. Se l’altra sera a Fuori dal Coro il fondatore di Libero ha attaccato feltri difende conteparlando di dimissioni, ieri sera ha invece speso parole a suo favore scagliandosi contro chi lo critica ma non è in grado di fornire soluzioni alternative. Feltri difende Conte anche in riferimento a quello che sta accadendo fuori dal nostro paese – in particolare in Spagna, Francia e Germania -.

Conte sarà quel che sarà, ma voi al suo posto avreste suggerito quale soluzione al dilagare del virus? All’estero stanno male come noi o addirittura peggio. Fuori le idee invece delle bestemmie. — Vittorio Feltri (@vfeltri) October 28, 2020



Voi al posto suo che fareste? Questo il messaggio di Feltri per tutte le persone che criticano la gestione Conte e la risalita dei contagi di cui alcuni danno la colpa al governo e al suo capo. «Conte sarà quel che sarà, ma voi al suo posto avreste suggerito quale soluzione al dilagare del virus?», comincia Feltri, «All’estero stanno male come noi o addirittura peggio. Fuori le idee invece delle bestemmie» conclude.

Feltri cambia idea su Conte (almeno per il momento)

Non solo Feltri, comunque: sono in tanti gli esponenti politici che un giorno la pensano in un modo e un giorno in un altro – anche nel governo, si veda Salvini con la sua ultima uscita sul lockdown -. Il discorso di fondo è giusto: le critiche sono un diritto che tutti ci riserviamo ma – soprattutto in una situazione come quella attuale – devono essere costruttive e non mirate solamente a distruggere l’operato dell’attuale governo. Troppo spesso, ancora, dimentichiamo che le differenze di visione politica in questo momento dovrebbero valere meno di zero e che è più importante costruire che demolire.