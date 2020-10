Macron annuncia il lockdown in Francia da venerdì 30 ottobre

Lockdown Francia: ora è ufficiale. A informare il paese è stato il presidente Emmanuel Macron spiegando che la seconda ondata sarà ancor «più dura e letale della prima». I dati sui contagi non sono per nulla confortanti: «Siamo sommersi», ha detto Macron, e «serve un colpo di freno». Le restrizioni entreranno in vigore da dopodomani, venerdì 30 ottobre, e saranno in vigore almeno fino al 1° dicembre.

LEGGI ANCHE >>> Merkel chiude bar e ristoranti dal 2 novembre: «Non conosciamo l’origine del 75% dei contagi»

Mascherine anche in casa se in presenza di familiari

La raccomandazione che più pesa, tra quelle fatte da Macron, è sicuramente quella di indossare le mascherine anche in casa. Il presidente ha parlato di «continuare a portare le mascherine anche all’interno della propria abitazione se ci si trova in presenza di familiari». Il lockdown è scattato con più di 3mila pazienti attualmente in terapia intensiva, di cui la metà malati di Covid, e nuovi contagi fino a 100 mila al giorno.

Aperti uffici pubblici, scuole e alcune fabbriche

Macron ha assicurato che le scuole rimarranno aperte con protocolli rafforzati ma le misure saranno spiegate nel dettaglio in una conferenza fissata per domani sera alle 18.30. L’università, invece, dovrà passare alla didattica a distanza. Il principio è che «tutti quelli che potranno rimanere a casa, dovranno farlo», ha precisato Macron, incitando a fare più smart working possibile. Oltre alle scuole «resteranno aperti uffici pubblici, aziende agricole, le fabbriche e il settore delle costruzioni». No agli assembramenti pubblici e alle riunioni in casa e un «ritorno della certificazione». Ogni due settimane verrà valutato l’andamento dei dati per capire se si potrà procedere allentando i vincoli.