Vittorio Feltri propone il regalo di Natale per Conte: «Una bella lettera di dimissioni» | VIDEO

Giuseppe Conte nelle vesti di Babbo Natale su uno schermo, Vittorio Feltri sull’altro e la provocazione di Giordano: «Tu che regalo faresti a Conte?». Tempestiva la risposte del giornalista: «Una bella lettera di dimissioni che dovrebbe copiare e consegnare e andarsene fuori dai piedi perché non ne possiamo più di questa gestione scriteriata che non tiene conto che, come dicono gli esperti, ci si infetta soprattutto in casa». Verrebbe spontaneo domandare a Vittorio Feltri, però, come si porta il Covid in casa.

LEGGI ANCHE >>> Salvini a Fuori dal Coro: «Se fai 200 mila tamponi al giorno a caso non fai un buon servizio»

Feltri Conte e la lettera di dimissioni a Natale

Come arriveremo a Natale? Parla Vittorio Feltri a #Fuoridalcoro pic.twitter.com/PR61ml31Cg — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) October 27, 2020

Dopo la battuta nel solito stile che ha sempre contraddistinto il fondatore di Libero si passa a parlare di contagio. La «gestione scriteriata che non tiene conto di quello che dicono gli esperti», ovvero che il Covid maggiormente viene trasmesso in casa, spinge Feltri a domandarsi: «Se ci si infetta in casa perché ci costringete in casa dalle 6 di sera? Fateci star fuori fino a mezzanotte, che avrebbe un senso». Poi punta il dito sui «figli di 18 anni che vanno a fare i cretini sui Navigli per fare la movida e portano il virus a casa» e che portano a casa il virus. Ecco che si risponde da solo e da dove, in parte, deriva la decisione del governo di chiudere tutto alle 18.

«Bisognerà educare i figli in un certo modo e tenerli a casa il più possibile»

Questo, ovviamente, rientra nella sfera privata di ognuno di noi. Vittorio Feltri aggiunge che i figli andranno tenuti «in case dove non ci sia il virus, altrimenti è inutile stare in casa perché in casa ci si infetta di più. Lo dicono loro, non lo dico io. Allora si mettano un po’ d’accordo». Sul Natale e sul pranzo di famiglia Feltri dice la sua tra le risate di Giordano quando il giornalista parla dei suoi figli: «Ci sto volentieri un paio d’ore, poi se vanno fuori dalle balle meglio».