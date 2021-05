La fake news, già smentita da Fedez, è stata riportata anche in risposta ai complimenti per il cantante su Twitter di Virginia Raggi

No, Fedez non ha mai dichiarato di avere la sclerosi multipla

Fedez è, da un paio di giorni, il centro del mondo (social). Tra chi lo idolatra e chi lo critica, tutti stanno parlando di lui. Dopo il discorso sul palco del Primo Maggio e la polemica per la telefonata con la Rai che ne è scaturita, sui social si inseguono non solo i complimenti ma anche le critiche e in molti stanno scavando nel suo passato per trovare qualcosa a cui appigliarsi per farlo. Tra chi cita testi delle canzoni di quando aveva diciotto anni e chi lo insulta perché “parla, parla ma poi va in giro in Lamborghini e lavora per Amazon”, c’è anche chi lo ha accusato di aver dichiarato – falsamente – di avere la sclerosi multipla.

Fedez sclerosi multipla, la bufala su quanto detto dal cantante

Fedez non ha mai detto di avere la sclerosi multipla. La voce ha cominciato a spargersi nella giornata di ieri e sui social sono molti quelli che si sono messi a dibattere in merito alla questione.

Anche quando dichiarò il falso di avere la sclerosi multipla prendendo a schiaffi tutti coloro che ce l’hanno, è stato un grande?

Già da ieri i fan del giovane lo hanno difeso spiegando quale sia la reale situazione. «#Fedez ha sempre detto di avere una demielizzazione al cervello che deve tenere sotto controllo e cura affinché non diventi sclerosi multipla.. Ma perché prima di aprire bocca non connettete il cervello?», scrive una ragazza su Twitter. Anche lo stesso Fedez è intervenuto condividendo il tweet di quello che è – probabilmente – il primo utente che ha parlato della questione.

La bufala di Fedez sclerosi multipla

Come già sottolineato anche da Bufale.net, entriamo nel campo delle fake news con una dichiarazione del genere che – comunque – ha creato dibattito sul web. Un dibattito che è arrivato lo stesso cantante a sedare condividendo il tweet – ormai cancellato – e chiarendo la sua situazione di salute e quanto aveva affermato in passato.

Siamo arrivati a questo quindi, non ho mai dichiarato di avere la sclerosi multipla ma di avere una demielinizzazione al cervello che devo tenere sotto controllo ogni anno facendo risonanza magnetica per scongiurare che si tramuti in sclerosi multipla. E quindi? https://t.co/jxjrXQEnRz — Fedez (@Fedez) May 3, 2021

Come il rapper ha sempre dichiarato, non si tratta di sclerosi multipla ma di «una demielinizzazione al cervello che devo tenere sotto controllo ogni anno facendo risonanza magnetica per scongiurare che si tramuti in sclerosi multipla». Un messaggio travisato a regola d’arte per bersagliarlo e basta osservare l’url del tweet che è stato rimosso per rendersi conto che l'”avvelenatore di pozzi” citato da Fedez è la stessa persona che non ha esitato a diffondere la stessa bugia commentando il post di Virginia Raggi che abbiamo condiviso sopra.