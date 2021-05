Rai accusa Fedez di aver tagliato il video della telefonata, lui mette a disposizione la registrazione integrale

Rai non ha fatto in tempo a parlare di «video della telefonata manipolato» che già Fedez ha messo a disposizione la versione integrale della registrazione

Rai si difende dalle accuse di Fedez e lo fa con una nota. Come era prevedibile visti i tagli operati dal rapper nel video che riprende la telefonata tra lui e i dirigenti Rai, l’azienda della televisione pubblica italiana fa appello a questo: «Manipolato il video della telefonata con la direzione di Rai3» con l’intervento di Ilaria Capitani – la vicedirettrice di Rai 3 – «cambiato, le reali parole sono state tagliate». Mentre Rai accusa Fedez di manipolazione e parla tramite note e comunicati stampa – mostrando un limite grandissimo del mondo della televisione rispetto a quello dei social in questo contesto, che abbiamo approfondito questa mattina – il rapper continua a rispondere tramite le sue stories e ha già reso noto che metterà a disposizione la versione integrale agli uffici competenti Rai, qualora lo volessero.

La Rai accusa Fedez di aver tagliato il video della telefonata

Il video della telefonata pubblicato da Fedez dura più di due minuti e si vede che sono stati operati tagli di una conversazione più lunga. Il succo del discorso è chiaro ma, secondo Rai, è stato manipolato e su questo si basa la difesa della rete: «La direzione di Rai3 conferma di non aver mai chiesto preventivamente i testi degli artisti intervenuti al concerto del Primo Maggio – richiesta invece avanzata dalla società che organizza il concerto – e di non aver mai operato forme di censura preventiva nei confronti di alcun artista».

Sulla parte in cui si sente parlare la vicedirettrice della rete, Ilaria Capitani, si evidenzia come l’intervento relativo alla vicedirettrice di Rai3 Ilaria Capitani (l’unica persona dell’azienda Rai tra quelle che intervengono nella conversazione pubblicata da Fedez) non corrisponde integralmente a quanto riportato, essendo stati operati dei tagli».

La versione della Rai

La società ha pubblicato quelle che, secondo la loro versione, sono state le parole dette dalla vicedirettrice – omettendo però, a sua volta, delle parti – : «Mi scusi Fedez, sono Ilaria Capitani, vicedirettrice di Rai3, la Rai non ha proprio alcuna censura da fare. Nel senso che… La Rai fa un acquisto di diritti e ripresa, quindi la Rai non è responsabile né della sua presenza, ci mancherebbe altro, né di quello che lei dirà. […] Ci tengo a sottolinearle che la Rai non ha assolutamente una censura, ok? Non è questo […] Dopodiché io ritengo inopportuno il contesto, ma questa è una cosa sua».

Fedez aveva previsto lo scarico di responsabilità

Già nella serata di ieri, dopo il suo intervento sul palco, Fedez aveva messo le mani avanti dicendo che oggi la Rai avrebbe provato a «scaricare la colpa sui poveri organizzatori dell’evento». Proprio a questo proposito il rapper ha già dichiarato, nelle sue storie: «Ovviamente metto a disposizione la registrazione integrale della telefonata agli organi competenti della Rai laddove ci fosse la voglia di fare chiarezza su quanto accaduto. Anche se per ora vedo solo una gran corsa a discolparsi a prescindere da ciò che è successo».

Nelle storie afferma: «Rai mi dice di aver montato ad arte il video. Io continuo a mettere a disposizione la versione integrale se vogliono veramente fare chiarezza. Dicono di non aver richiesto i testi, allora perché la vicedirettrice di Rai 3 presenzia in una telefonata in cui l’argomento è il controllo di un testo mio, che devo salire sul palco del Primo Maggio?».

Ci sono due versioni a confronto, quindi, e Fedez afferma che Rai ha fatto la stessa cosa – ovvero riportare solo la parte che fa gioco alla propria versione. Solo ascoltare la versione integrale della conversazione – semmai sarà messa a disposizione di tutti – potrà chiarire quanto accaduto e far luce su parole, toni, silenzi e omissioni che possono dirla lunga.