Fausto Leali: «Non sono razzista, sono solo timido»

Il cantautore bresciano non ci sta a passare per razzista

«Non sono razzista, ma solo timido». Due giorni dopo la sua espulsione dal Grande Fratello Vip, Fausto Leali riflette su quelle frasi pronunciate all’interno della casa di Cinecittà nei confronti di Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli. «Nero è un colore, neg*o è una razza» aveva detto il cantautore bresciano dopo che l’altro concorrente gli aveva chiesto di smetterla di rivolgersi a lui chiamandolo «negr*o». E oggi, attraverso un’intervista a Il Corriere della Sera, spiega perché non è stato in grado di chiedere immediatamente scusa.

Lo aveva già fatto in studio, poco dopo la comunicazione della sua espulsione: «Quando mi sono rivolto così a Enock pensavo di fare una battuta, non ho pensato al microfono e ho parlato in modo leggero, di certo non volevo ferire nessuno. Pensavo si facesse due risate e invece no». Evidentemente, però, lo scopo ‘goliardico’ non è stato percepito da nessuno. Anche perché la frase più grave è quella che fa riferimento alla razza.

Fausto Leali spiega perché non ha chiesto scusa

E lì, al momento, Fausto Leali non si è accorto di aver sbagliato. E non ha chiesto neanche scusa. E spiega il motivo di questo suo comportamento: «Sono molto timido. Dopo quell’episodio, quando ci incontravamo vedevo che lui non era più il ragazzo simpatico di prima, era cambiato. Avrei dovuto prendere la situazione in mano e dirgli che non volevo offenderlo, ma la mia timidezza non mi ha aiutato». Insomma, le scuse all’interno della casa non sono arrivate, perché lui è un timido.

Ora ha capito l’errore

Adesso, però, sembra aver capito di aver commesso uno sbaglio. Un grosso sbaglio. Dice si sentirsi «una merd*a» che non aveva capito quanto quelle parole potessero ferire una persona che nella vita ha subito tantissimi insulti razzisti sul colore della sua pelle. Ma, nonostante questo, Fausto Leali dice che quella frase è stata frutto di «un momento sbagliato».

(foto di copertina: da Grande Fratelli Vip, Canale 5)