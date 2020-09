Fausto Leali al GFVip: «Nero è il colore, neg*o è la razza» | VIDEO

Due affermazioni in meno di una settimana. Entrambe hanno portato a inevitabili polemiche. Protagonista, ancora una volta, Fausto Leali che – dopo aver parlato di Mussolini, citando anche la bufala sulle pensioni – si è ripetuto parlando del concetto di razza. Un dibattito, tra risate (di alcuni partecipanti al Grande Fratelli Vip) e razionalità (da parte di altri ospiti della Casa di Cinecittà), sul tema della razza riferito al concetto di nero e «neg*o».

L’episodio è accaduto durante la serata di sabato 19 settembre, quando Fausto Leali ed Enock Barwuah (fratelli di Mario Balotelli) si sono confrontati sul tema. Ed è lì che il cantante ha pronunciato la frase: «Nero è il colore, neg*o è la razza». Ecco il filmato che immortala quei minuti di dibattito all’interno della casa del GFVip.

video Fausto Leali che utilizza la N-word per Enock che tenta gentilmente di spiegare perché non debba essere utilizzata ma viene zittito da Andrea Zelletta #gfvip “nero è la pelle e ne*ro la razza”. CHE SCHIFO pic.twitter.com/gXarr0qhfC — Lyly (@alycee_) September 19, 2020

Fausto Leali: «Nero è il colore, neg*o è la razza»

Una frase che ha provocato la reazione di Enock Barwuah che ha invitato il cantautore lombardo a non utilizzare più quella parola per non far passare un messaggio (l’ennesimo dopo quello su Benito Mussolini) sbagliato, soprattutto ai più giovani. E Fausto Leali si è difeso citando uno dei suoi più grandi successi musicali.

«Ma che colpa ne ho io»

Il cantante ha proseguito dicendo di non aver alcuna colpa se ottanta anni fa quel termine veniva utilizzato e citato senza alcun problema. Ma il problema sta nell’identificare una razza attraverso il colore della pelle. Dopo anni di lotta contro il razzismo, ecco che la leggerezza con cui il tema è stato affrontato da Fausto Leali in diretta mostra come la questione sia più problematica rispetto a ciò che si possa pensare.

(foto di copertina: da Grande Fratello Vip, Mediaset)