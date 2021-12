Perché Fauci vuole che un opinionista di Fox News sia licenziato

Anthony Fauci, il principale consigliere medico del presidente, adesso si schiera contro Fox News, chiedendo l’immediato licenziamento di un commentatore di destra che, lo scorso martedì 21 dicembre, ha incoraggiato una folla a eseguire un colpo di grazia retorico contro il medico.

Perché Fauci è contro Fox News: i dettagli

Non è la prima volta che l’immunologo statunitense si trova ad avere a che fare con Fox News per questioni legate alla sua immagine e – più di tutto – a lui in quanto essere umano. Nell’ultimo anno, come dettagliatamente riporta Salon, il canale è stato la fonte di una considerevole invettiva contro Anthony Fauci: sembra che le varie figure interne o ospiti di Fox News abbiano attaccato l’immunologo oltre 400 volte dal 22 febbraio di quest’anno.

L’opinionista a cui Fauci si rivolge è quindi soltanto la proverbiale goccia che fa traboccare il vaso. Si tratta di Jesse Watters che, durante la partecipazione a una conferenza giovanile conservatrice, si è rivolto al suo pubblico istruendo la folla di giovani attivisti di estrema destra a «tendere un’imboscata» contro Fauci, sommergendolo di domande relative all’origine del virus SARS-CoV-2. Secondo svariate teorie formulate da personaggi conservatori come Watters, Fauci avrebbe facilitato una fuga del virus dal laboratorio dell’Istituto di virologia di Wuhan. Ma l’opinionista, nel suo discorso, non si è fermato all’allusione retorica dell’imboscata ed è andato oltre.

Il suggerimento di Jesse Watters è andato oltre: «serve un colpo mortale, perché lui non se lo aspetta. Questo è il momento in cui gli si domanda: Dottor Fauci, lei ha finanziato una ricerca rischiosa in uno sciatto laboratorio cinese. Lo stesso laboratorio che ha scatenato questa pandemia nel mondo. Lei sa perché la gente non si fida di lei, vero?». E in una climax sempre crescente, ha continuato: «Boom! È morto! È morto! È finito!» ha aggiunto il commentatore di Fox News.

La reazione di Fauci alle dichiarazioni dell’opinionista di destra

L’esperto statunitense Fauci – in seguito alle dichiarazioni di Jesse Watters – ha detto che quest’ultimo «dovrebbe essere licenziato», poiché le sue osservazioni, oltre ad essere «orribili», rispecchiano anche «la follia che va avanti nella società», perché – aggiunge Fauci in un’intervista della CNN – «l’unica cosa che ho fatto in questi due anni è incoraggiare le persone a praticare buone pratiche di salute pubblica». Il mese scorso, Fauci è stato similmente preso di mira anche da un personaggio di Fox Nation, che lo ha paragonato ad un medico nazista che faceva esperimenti sugli ebrei durante la seconda guerra mondiale e nei campi di concentramento.

Alla luce di quanto raccontato, sembra lecito domandarsi: Fox News avrà preso dei provvedimenti contro l’opinionista per i suoi commenti che incitano all’odio? No. E avrà quantomeno posto delle scuse all’immunologo Anthony Fauci? Nemmeno. L’unica dichiarazione è stata: «le parole di Watters sono state distorte completamente dal contesto».

CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS