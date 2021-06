Ci mancava solo la bufala di Madre Teresa di Calcutta padre (sì, padre) di Anthony Fauci

Se in India la vacca è sacra, in Italia si crede alla bufala. Il nostro Paese continua a vedere una fuga di cervelli verso l’estero, ma un cospicuo ingresso di fervide fake news che vengono prese e condivise tra bacheche social e chat Whatsapp. L’ultima, una delle più clamorose degli ultimi anni, riguarda Madre Teresa di Calcutta accusata di essere una “trafficante di bambini”. E non solo: la Santa, infatti, sarebbe un uomo e sarebbe anche il padre di Anthony Fauci. Insomma, una fiera dell’Est cospirazionista che sta avendo molto seguito. Ovviamente – e ci dispiace (non è vero) per i complottisti che credono a cose di questo tipo – il tutto è assolutamente falso. A partire dalla stupidaggine di Madre Teresa di Calcutta uomo.

«Madre Teresa non era affatto una “santa”, né tanto meno una suora. E non era nemmeno una donna. Era un uomo, per l’esattezza il padre del Dott. Fauci, ed era un grossissimo trafficante di bambini. La sua posizione religiosa, eminente e pia doveva servire da perfetta copertura. Non so se sia tutto vero, ma devo dire che c’è una somiglianza impressionante tra i due, e soprattutto, da parecchio tempo mi arriva che questo personaggio non era chi faceva credere di essere, non era pia, né santa!». Questo il commento che accompagna la bufala diffusa in Italia. Insomma, il cliché è il classico (e non è una giustificazione, ma un’aggravante): non so se è vero, ma condivido lo stesso. Ed è così che le bufale escono fuori dalla stalla.

Madre Teresa di Calcutta uomo e padre di Anthony Fauci: la paradossale bufala

Con grande fatica, visto il contenuto paradossale di questa bufala, proviamo a spiegare (citando fonti autorevoli e ufficiali, e non il post condiviso da Tizio, Caio e Sempronio) perché tutto questo sia una fake news allucinante. Innanzitutto diciamo che si tratta di una bufala di importazione. La mente che ha partorito tutto ciò è made in USA. E la Reuters ha ricostruito – consultando i documenti ufficiali – la “geneaologia” di Anthony Fauci: il padre e la madre naturale del direttore del NIAD sono Stephen ed Eugenia Abys Fauci.

Per quel he riguarda la storia di Madre Teresa di Calcutta uomo possiamo tranquillizzare tutti. La Santa, infatti, era una donna e faceva parte della Congregazione Missionarie della Carità fondata da lei stessa 31 anni dopo essersi trasferita in India, a Calcutta (non a caso) per proseguire il suo lavoro di fede e di opere caritatevoli.