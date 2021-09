Se Fauci deve andare in tv per sbufalare la storia delle “palle gonfie” per il vaccino twittata dalla popstar

Sempre per il topos del «mio cugino» (questa volta all’ennesima potenza, dal momento che si tratta del presunto parente di una popstar) e sempre per la serie dei virologi costretti ad andare in televisione per smentire le bufale più assurde sul coronavirus e sul vaccino da coronavirus, dobbiamo segnalare questo siparietto di Anthony Fauci contro Nicki Minaj. Il virologo che ha guidato la task force anti coronavirus della Casa Bianca negli anni peggiori della pandemia è intervenuto nel corso della trasmissione della CNN con Jake Tapper per smentire un aneddoto raccontato dalla popstar su Twitter.

Anthony Fauci contro Nicki Minaj per la bufala delle palle gonfie

Nicki Minaj aveva ribadito la sua volontà di non vaccinarsi, soprattutto in seguito al racconto di un amico di suo cugino che vive a Trinidad&Tobago: «Mio cugino a Trinidad non farà il vaccino perché un suo amico vaccinato è diventato impotente. I suoi testicoli si sono gonfiati – aveva scritto Nicki Minaj il 13 settembre -. Il suo amico era a qualche settimana di distanza dal matrimonio: ora la ragazza ha annullato la cerimonia».

My cousin in Trinidad won’t get the vaccine cuz his friend got it & became impotent. His testicles became swollen. His friend was weeks away from getting married, now the girl called off the wedding. So just pray on it & make sure you’re comfortable with ur decision, not bullied — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) September 13, 2021

Ovviamente, la storia ha fatto il giro del social network ed è diventata una delle top news negli Stati Uniti. Diversi salotti e dibattiti televisivi sono partiti dall’affermazione fatta dalla popstar per parlare di vaccinazione. Qualcuno ha anche attaccato pesantemente Nicki Minaj per le parole utilizzate e per il suo controverso messaggio sulla vaccinazione in un momento molto particolare per gli Stati Uniti, con un nuovo aumento dei contagi e con una situazione molto complessa all’interno dei reparti di terapia intensiva.

Alla fine, alla CNN, è dovuto intervenire anche Anthony Fauci, come voce autorevole per smentire la bufala delle palle gonfie e dell’impotenza causata dal vaccino anti coronavirus: «La risposta a questa domanda è un sonoro no – ha spiegato Fauci a Jake Tapper, che gli aveva chiesto di dar conto della bufala pubblicata da Nicki Minaj che, complessivamente, ha oltre 180 milioni di followers sui social network -. Non ci sono prove che questo accada, né c’è alcuna ragione meccanicistica per immaginare che accada. Quindi la risposta alla tua domanda è no».

Anthony Fauci è stato particolarmente severo con la Minaj e con questo suo tweet decisamente avventato: «Non la sto incolpando di nulla – ha detto -, ma dovrebbe pensarci due volte prima di diffondere informazioni che in realtà non hanno alcun fondamento se non come aneddoto una tantum. E non è questo che fa la scienza».