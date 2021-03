“Gates, Fauci e Big Pharma hanno perso una causa sulla sicurezza dei vaccini”. Ma è una bufala

Leggere un post pubblicato su Facebook da uno Spongebob qualsiasi (con tutto il rispetto del cartone animato), crederci pedissequamente perché in linea con la propria forma mentis e condividerlo alla propria platea sui social. Il sistema comunicativo dei no vax è sempre lo stesso, da anni. E ora, con la pandemia in corso e le vaccinazioni che – seppur lentamente – stanno prendendo piede in tutto il mondo, le bufale condivise su Facebook, tra le chat Whatsapp e su molte altre piattaforme crescono a dismisura. L’ultimo caso riguarda una presunta sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti nei confronti di Bill Gates, Anthony Fauci e i Big Pharma sui vaccini non sicuri messi in commercio “negli ultimi 32 anni”. Peccato che tutta questa storia (compresa la causa “persa”) sia inesistente.

E così troviamo un utente, ovviamente oscuriamo il nome perché denunciamo la fake news ma non la persona, che sul suo seguitissimo profilo Facebook (in cui, tra l’altro, dice di essere dipendente presso il Ministero dell’Istruzione), pubblica questo contenuto (condito da una foto di ciliegi in fiore).

Questo il testo integrale di quanto condiviso dalla donna su Facebook nella giornata di lunedì 29 marzo:

La Corte Suprema degli Stati Uniti annulla la vaccinazione universale prevista dalla banda di Bill Gates e da altri rapinatori del mondo, la banda di Bill Gates e gli altri ladri mondani l’avevano predetta.

Bill Gates, Fauci (il falso specialista in malattie infettive americano) e Big Pharma hanno perso la causa davanti alla Corte Suprema degli Stati Uniti perché non sono stati in grado di dimostrare che tutti i loro vaccini negli ultimi 32 anni erano sicuri per la salute pubblica!

La denuncia penale è stata presentata da un gruppo di scienziati e avvocati guidati dal senatore Rob*ert F. Ken*nedy Jr. che ha dichiarato: “IL NUOVO VAC*CINO CO*VID DEVE ESSERE EVI*TATO A QUALSIASI COSTO”.

Per la prima volta nella storia della vaccin*azione, il cosiddetto “mR*NA VAC*CINE” di ultima generazione interferisce direttamente con il genoma del paziente, alterandone il materiale genetico. interferisce direttamente con il suo materiale genetico. Questa è una manipolazione genetica vietata e considerata un crimine.

Buono o cattivo, il vac*cino tradizionale conteneva l’agente patogeno (mic*robo o vir*us) uc*ciso, attenuato o indebolito, che veniva iniettato nel corpo umano per produrre an*ticorpi. Questa volta si tratta di qualcos’altro. Il prodotto mR*NA è un’arma biol*ogica per combattere, modificare, manipolare e sterminare geneticamente l’umanità.>

Gli mR*NA delle ARMI GENE*TICHE fanno parte del gruppo più recente di presunti “vaccini”. Una volta iniettata nel corpo, quest’arma genetica entra nelle cellule umane, riprogrammando R*NA e D*NA che iniziano a produrre un tipo di pre-proteina diverso dal normale, lasciato da Dio o da Madre Naturp. In altre parole, questo cosiddetto vaccino non ha nulla a che fare con i vaccini tradizionali, essendo uno strumento di influ*enza gen*etica, UN’AR*MA GEN*ETICA!

In altre parole, si tratta di distr*uggere i terrestri. Cosa succederà a coloro che non moriranno in un periodo più o meno lungo dopo aver iniettato l’arma genetica nel loro corpo? Risposta: DIVENTERANNO PERSONE GENETICAMENTE MODIFICATE!

A causa della presenza di quest’arma nel loro corpo, gli interessati non saranno più in grado di affrontarne le possibili conseguenze. Volenti o nolenti, gli interessati dovranno accettare queste conseguenze, che non possono più essere curate semplicemente rimuovendo le tossine dal corpo. Fondamentalmente, presenteranno una malattia genetica come la sindrome di Down, la sindrome di Klinefelter o di Turner, insufficienza cardiaca genetica, emofilia, fibrosi cistica, sindrome di Rett, ecc., La sindrome genetica acquisita è eterna.

Ciò significa che: se un sintomo dell’iniezione si manifesta dopo che è stata eseguita, né io né nessun altro terapista saremo in grado di aiutare la persona interessata, perché la distruzione causata da quest’arma genetica è irreversibile.

Insomma, un fiume di parole. Vuote. Tutto quello che avete letto, infatti, è una bufala.

Vaccini non sicuri, la bufala della causa persa da Gates, Fauci e Big Pharma

Come spiega FactaNews, infatti, non ci sono tracce di questa presunta causa persa dal fondatore di Microsoft, dal direttore del National Institute of Allergy and Infectious Disease e dai Big Pharma sui vaccini non sicuri messi in commercio “negli ultimi 32 gradi”. Non ne ha parlato la stampa (a ogni latitudine) e, soprattutto, non vi è traccia del pronunciamento della Corte Suprema. Insomma, da nessuna parte. Ma questa è solo la prima parte. Perché il testo della bufala (condiviso da un profilo evidentemente no vax) contiene anche informazioni false sul vaccino a mRna che modificherebbe il codice genetico delle persone. Teorie stravaganti già smentite in lungo e in largo, come face la Reuters nel maggio del 2020. L’unica causa persa, dunque, è quella di chi condivide queste amenità.