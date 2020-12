L’esperto anti-covid di Trump lascia la Casa Bianca, la rabbia dei social: “Troppo tardi”

Negli ultimi giorni del’amministrazione arriva anche la notizia dell’addio di Atlas, il neurocardiologo diventato l’uomo di riferimento di Trump nella commissione anti-Covid. Entrato nelle grazie del presidente uscente per i suoi interventi su Fox News e ideologo dell’immunità di gregge pur senza alcuna competenza di epidemiologia, Scott Atlas è responsabile di gran parte della disinformazione sulla pandemia arrivata dalla Casa Bianca e la notizia del suo addio sui social è stata accolta con un sollievo amaro e rabbioso.

A rendere noto l’addio di Atlas alla task force anti Covid è stato lo stesso dottore, pubblicando la sua lettera di dimissioni sui suoi profili social. Una lettera nella quale ribadisce le linee guida del suo controverso pensiero sul virus e sulla gestione della pandemia che vede gli Stati Uniti sfiorare i 14 milioni di contagiati totali con oltre 274mila morti.

E proprio queste sono le accuse principali nei suoi confronti sui social, dove la maggior parte dei commenti gli rinfaccia il numero altissimo di morti, con una media di oltre mille al giorno nel mese novembre, e la gestione totalmente ideologica e senza competenze dell’emergenza. Accuse a cui i sostenitori di Trump contrappongono invece le accuse alla “sinistra radicale” di averlo costretto alle dimissioni, con pressioni e accuse.

It is a sad day for America to see Scott’s resignation letter. I can only guess, the pressure put on him was extreme by the far left. The fight is all consuming and far greater than anyone could ever imagine. America has to win this fight against communism, to save the world

— Robert Vegas 🇬🇧🇺🇸Trump !!🇺🇸🇬🇧#IamYeadon (@Robertvegas46) December 1, 2020