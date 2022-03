Epic dona due settimane di ricavi di Fortnite all’Ucraina

È un videogioco di portata mondiale, diffuso in tutto il globo con utenti-giocatori sparsi in moltissimi Paesi. Fortnite ha rappresentato – e rappresenta tuttora – una vera e propria pietra miliare tra i gamer. E, come in un vecchio detto, da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Per questo motivo Epic – l’azienda che sviluppa il gioco online – ha deciso di compiere un passo concreto verso il popolo ucraino, donando i ricavati (e non sono pochi, vista la diffusione della piattaforma) di due settimane agli aiuti umanitari.

Soldi che saranno destinati alle organizzazioni umanitarie che da quasi un mese hanno iniziato a fornire sostengo ai cittadini ucraini. Sia quelli che si trovano ancora nel Paese, sia quelli che sono riusciti a uscire dai confini della guerra trovando rifugio altrove. E a questa raccolta fondi parteciperò anche Microsoft che con la sua console Xbox ha deciso di adottare la linea indicata da Epic. I ricavi sono quelli che saranno raccolti nelle due settimane che vanno da domenica 20 marzo a domenica 3 aprile.

Fortnite, i ricavi di due settimane donati all’Ucraina

Nel dettaglio, Epic ha spiegato quali sono i ricavi che saranno direttamente devoluti in favore degli aiuti umanitari per il popolo ucraino: «Tutti gli acquisti con denaro reale di Fortnite effettuati tra il 20 marzo 2022 e il 3 aprile 2022 verranno distribuiti. Ciò include pacchetti V-Buck, Fortnite Crew, Battle Pass in regalo e pacchetti cosmetici come il Voidlander Pack venduti con soldi veri. Gli acquisti al dettaglio di cosmetici in-game e carte V-Bucks saranno inclusi anche se riscattati nel gioco durante questa finestra. L’utilizzo di V-Bucks in Fortnite non sarà incluso in quanto non si tratta di acquisti con denaro reale.

Il 100% dei proventi di Fortnite di Epic è pari al prezzo di acquisto lordo di tutti gli acquisti in-game o riscatti degli acquisti al dettaglio di Fortnite effettuati tra il 20 marzo 2022 e il 3 aprile 2022 dalle vendite in tutto il mondo, tasse escluse, commissioni di piattaforme di terze parti, rimborsi, resi o storni».

Questi ricavi di Fortnite raccolti nelle prossime due settimane saranno devoluti all’Unicef, al World Food Programme, all’UNHCR e a Direct Relief. Nelle faq pubblicate sul sito di Epic, c’è anche la risposta a una domanda: e se non volessi partecipare a tutto ciò? E la risposta è piuttosto “epica”: «Tutti i proventi di Fortnite di Epic guadagnati in questa finestra verranno distribuiti a sostegno degli aiuti umanitari. Se desideri evitare Epic (ovvero non “partecipare”, ndr), inclusi i fondi del tuo acquisto, ti preghiamo di sospendere l’acquisto di qualsiasi cosa con denaro reale in Fortnite fino al 4 aprile 2022 o più tardi».