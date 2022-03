La storia delle due ragazze che appaiono allo stadio per Putin sia nel 2021 che nel 2022

Probabilmente non è stato trasmesso in diretta, ma parlare di un video di Putin manipolato allo stadio Luzhniki di Mosca potrebbe essere fuori luogo. Nelle ore successive alla diffusione dei vari filmati, infatti, sui social sono state rilanciate moltissime teorie: c’è chi parla di deepfake, chi di “chroma key” (o green screen) che ha fatto apparire il Presidente russo lì – quasi come un avatar – anche se in realtà si trovava altrove. Poi c’è chi ha pubblicato immagini che mostrerebbero sugli spalti le stesse persone presenti lo scorso anno.

LEGGI ANCHE > Perché Putin è scomparso nel bel mezzo della “diretta” del suo discorso allo stadio Luzhniki di Mosca?

Tutto nasce da quel che è accaduto venerdì nel corso della diretta, con quello che le fonti del Cremlino hanno definito un “problema al server” che ha interrotto – a un certo punto – la diretta del discorso di Putin mostrando immagini dell’orchestra russa che si era esibita poco prima. E da lì sono nate moltissime narrazioni, con persone che hanno scandagliato frame per frame quei filmati per cercare di avere una risposto alla domanda sulla possibile sussistenza della tesi di un video Putin manipolato.

Video manipolato Putin, la storia delle due ragazze

Come abbiamo già spiegato pochi istanti dopo la trasmissione di quel video, possiamo sostenere che i filmati trasmessi siano reali, ma probabilmente mandati in onda in leggera differita. Perché le persone che erano all’interno dello stadio hanno ripreso quegli istanti, quindi il Presidente russo si trovava realmente all’interno del catino moscovita. Poi, però, è sopraggiunta un’altra tesi scaturita anche dal un tweet pubblicato da Nexta Tv che, però, non allude al fatto che il presidente non fosse lì, ma a un lavoro di post-produzione da parte della televisione russa nel mostrare il racconto di quanto accaduto nel Luzhniki di Mosca.

Some of the footage from yesterday’s TV broadcast of the #Luzhniki concert strikingly matched a video from a year ago. pic.twitter.com/VQnJNsqVU1 — NEXTA (@nexta_tv) March 19, 2022

Innanzitutto si fa riferimento non al discorso di Putin, ma alle immagini del concerto. Perché è ormai tradizione quell’evento (anche) musicale per celebrare l’annessione alla Russia della Crimea. Ed è lì che su un programma trasmesso in streaming sul canale Youtube di Народное Слово compare questa immagine.

Una ragazza con la mascherina chirurgica sotto il mento e una felpa con un cappuccio rosa, al fianco di un’altra giovane con il cappotto rosso che applaude. Una scena già vista? Sì, il 18 marzo del 2021. Sempre nello stesso stadio, sempre con le stesse protagoniste.

Questo screenshot immortale un frame del video pubblicato, esattamente un anno fa in occasione del concerto per “festeggiare” l’annessione della Crimea, dal portale Mosca 24 (qui il link alla versione archiviata). Quell’immagine, dunque, è la stessa mandata in onda anche lo scorso anno. Ovviamente non conosciamo i motivi per cui la televisione russa abbia utilizzato anche vecchie immagini da sovrapporre all’evento del 18 marzo del 2022. Sta di fatto che, però, il discorso di Putin non sembra essere manipolato. Qualche altra copertura, invece, probabilmente sì.