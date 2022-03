Perché Putin è scomparso nel bel mezzo della “diretta” del suo discorso allo stadio Luzhniki di Mosca?

È da escludere che il presidente non fosse presente allo stadio: il problema è che il video non era in diretta

La questione è stata sollevata da Max Seddon, dell’ufficio di corrispondenza da Mosca del Financial Times. Quest’ultimo, commentando il discorso che Vladimir Putin ha tenuto allo stadio Luzhniki di Mosca per celebrare l’anniversario dell’annessione della Crimea, ha evidenziato che – a un certo punto della trasmissione sulla tv di stato russa, mentre il presidente era impegnato nel suo discorso – le immagini delle telecamere hanno staccato e sono state puntate direttamente sull’orchestra di musicisti che si era esibita nello stadio. La sua domanda è stata quasi spontanea: «Dov’è finito Putin?».

Discorso di Putin tagliato, cosa è successo

Here’s video of Putin suddenly vanishing mid-sentence. Where is he?! pic.twitter.com/c6VqE6GG3s — max seddon (@maxseddon) March 18, 2022

Bisogna sicuramente evitare di dare adito a teorie complottiste: Putin si trovava allo stadio, non ha registrato il suo discorso da una località diversa e questo discorso non è stato messo insieme alle altre immagini con una regia posticcia. L’evento si è verificato effettivamente nell’impianto sportivo di Mosca, ma – con ogni probabilità – non in diretta rispetto alla trasmissione sulla televisione di stato. Le immagini sono state abbastanza chiare: Putin stava parlando, si stava avviando alla fine del suo discorso, quando – con uno stacco innaturale – la telecamera è passata a inquadrare l’orchestra.

In realtà, successivamente la televisione ha mostrato dall’inizio alla fine il discorso di Putin senza quella interruzione. Dunque, è stato molto probabile un problema legato alla differita – sebbene soltanto di qualche minuto – dell’evento. Su questo aspetto, si hanno alcune conferme. Innanzitutto, il video è stato ripreso da persone presenti sul posto: anche il contenuto tagliato viene mostrato da chi – allo stadio – stava filmando tutto con il proprio cellulare:

Here’s the un-broadcast ending to Putin’s speech. pic.twitter.com/f9KuwlzMbP — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) March 18, 2022

Inoltre, anche la Reuters sembra aver trattato l’evento come se fosse in differita.

La notizia di un problema tecnico a livello del server della distribuzione delle immagini sarebbe stata data anche da Dmitrij Peskov, il portavoce di Putin. Quest’ultimo ha spiegato all’agenzia RIA Novosti che ci sarebbe stato un problema a livello di server (una spiegazione troppo generica e altamente improbabile). Resta in piedi l’ipotesi del discorso in differita che si è andato a sovrapporre – nella trasmissione – ad altre immagini della stessa manifestazione. Sicuramente, vista la presenza di altre testimonianze video del discorso di Putin, non è invece da considerare l’ipotesi che il discorso sia stato materialmente tenuto in un altro luogo, salvo poi fare copia-incolla delle immagini.