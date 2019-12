È soltanto il 23 dicembre, ma per i fan italiani di Ed Sheeran e Ghali il regalo è arrivato con qualche ora di anticipo. Esce oggi, infatti, una versione inedita del brano “Antisocial”, contenuto dell’album N.6 Collaboration Project e realizzato con Travis Scott. Ed Sheeran e Ghali si sono conosciuti lo scorso luglio in occasione del concerto della pop star britannica a San Siro e c’è stata subito un’ottima intesa tra i due artisti. “Antisocial” è stata l’occasione per unire i due talenti in unico brano raccontando, a loro modo, cosa significa essere “antisocial”, in mondo estremamente “social”. Dopo Stormzy dunque Ghali fa il pieno delle collaborazioni inglesi.

Questo l’annuncio dello stesso Ghali sui suoi social network riguardo la nuova collaborazione con Ed Sheeran:

“Le richieste di reGhali sono state tante e ho provato a farne quante più possibili con tanta felicità dentro. Conoscere Ed è stato un grande reGhalo per me e visto che una delle richieste più diffuse era nuova musica sono davvero felice di annunciare che oggi a mezzanotte esce il remix di Antisocial con Ed Sheeran e Travis Scott”.

Ed Sheeran e Ghali, ascolta “Antisocial”

Ed Sheeran è stato appena nominato l’artista più ascoltato del decennio e con il suo album ‘÷’ ha infranto tutti i record fin dalla sua pubblicazione diventando l’album di un artista maschile che ha venduto il maggior numero di copie nel minor tempo di sempre in Inghilterra. Nel corso dell’anno è stato anche protagonista di “Yesterday”, film con le musiche dei Beatles in cui ha debuttato come attore con un minutaggio importante dopo il cameo in una puntata di “Game of Thrones”. Ghali reduce dal trionfo di “Album”, il suo album di esordio con cui ha conquistato consensi unanimi, ha recentemente pubblicato il singolo Flashback che più rappresenta la sua anima urban e ha da poco annunciato il suo nuovo album in uscita il 20 febbraio 2020.