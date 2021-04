Donald Trump non riavrà indietro i suoi tweet

Gli Archivi Nazionali non permetteranno a Donald Trump di rivedere pubblicati su Twitter i suoi tweet rimossi. Tuttavia, l’archivio sta lavorando per creare una registrazione separata dei tweet dell’ex presidente sul sito web della sua biblioteca ufficiale. L’ex presidente è stato definitivamente bandito da Twitter lo scorso gennaio, quando la società è diventata la prima grande piattaforma di social media ad espellere Trump dopo il suo comportamento durante l’insurrezione al Campidoglio. C’è stata molta polemica attorno a questa decisione: in passato, infatti, la maggior parte degli account ufficiali Twitter è rimasta in qualche modo collegata alla registrazione negli Archivi Nazionali. Più di recente, ad esempio, è stato mantenuto attivo l’account Twitter dell’ex First Lady, Melania Trump.

Ma non sarà così per Donald Trump, anche se gli Archivi Nazionali stanno comunque conservando i tweet dell’ex presidente “come è da prassi in qualsiasi transizione amministrativa”, ha detto un portavoce di Twitter, Trenton Kennedy. “Dal momento che abbiamo sospeso in modo permanente @realDonaldTrump, il contenuto dell’account non apparirà su Twitter come in precedenza o come fanno attualmente gli account di amministrazione archiviati”, ha detto Kennedy. “Gli account di amministrazione archiviati nel servizio sono account che non violano le regole di Twitter”. Gli Archivi nazionali continueranno a rendere visibili i tweet di Trump, compresi quelli contro cui Twitter ha agito. È possibile che i tweet vengano salvati tramite screenshot anziché collegandosi a un account live. “Twitter è l’unico responsabile della decisione di quale contenuto è disponibile sulla loro piattaforma”, ha detto il portavoce di Nara, James Pritchett. “Nara lavora a stretto contatto con Twitter e altre piattaforme di social media per mantenere gli account social archiviati da ciascuna amministrazione presidenziale, ma alla fine i proprietari della piattaforma possono rifiutarsi di ospitare questi account. Nara conserva copie indipendenti dalla piattaforma e sta lavorando per rendere tale contenuto disponibile al pubblico”.

Anche Facebook e YouTube hanno bandito Trump dopo l’attacco al Campidoglio. YouTube ha affermato che reintegrerà Trump dopo che il “rischio di violenza sarà passato” e il comitato di revisione di terze parti di Facebook sta discutendo se e quando l’account dell’ex presidente potrà essere riattivato.

