Trump ha ufficialmente chiesto di tornare su Facebook

L’ex Presidente degli Stati Uniti sta tentando di utilizzare tutte le carte all’interno del suo mazzo da gioco per vedere ripristinata la sua pagina Facebook. Donald Trump, infatti, ha presentato un appello al Consiglio di Vigilanza del social network di Mark Zuckerberg affinché sia rivista la decisione presa da Menlo Park dopo l’assalto dei sostenitori dell’ex numero uno della Casa Bianca a Capitol Hill dello scorso 6 dicembre. E, da quel giorno, anche Twitter decise di sospendere (e poi bannare definitivamente) il suo account con l’accusa prima di aver fomentato le rivolte e, poi, di non aver fermamente condannato quel che stava accadendo al Campidoglio. Ma Donald Trump torna su Facebook veramente?

LEGGI ANCHE > Biden vuole sospendere il divieto imposto da Trump su WeChat

A riportare la notizia sono stati due media a stelle e strisce: dapprima Channel 4, con l’intervista all’ex primo ministro Danese Helle Thorning-Schmidt (membro della cosiddetta Corte Suprema di Facebook), poi con le risposte fornite a Business Insider da uno dei portavoce del Consiglio di Vigilanza del social network. Due indizi che fanno una prova e confermano il pressing di Donald Trump affinché gli sia restituita la sua pagina Facebook al centro di molte discussioni dopo quanto accaduto il 6 dicembre scorso a Capitol Hill e non solo.

Trump torna su Facebook? Presentato l’appello

«Possiamo confermare che una dichiarazione dell’utente è stata inviata all’attenzione dell’Organismo di Vigilanza riguardante gli account Facebook e Instagram del presidente Trump – ha dichiarato un portavoce dell’Oversight Board rispondendo alle domande di Business Insider sul tema -. Non rilasceremo ulteriori commenti in merito a tale dichiarazione fino a quando il Consiglio non avrà emesso la sua decisione». Insomma, ancora non sappiamo come, quando e se Trump torna su Facebook. Ma l’ex numero uno della Casa Bianca sta sfruttando tutte le possibilità a sua disposizione per tornare a martellare sul social di Zuckerberg.

(foto di copertina: da Italy Photo Press)