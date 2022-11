La bufala di Donald Trump morto il 1° novembre 2022

Negli Stati Uniti, l'hashtag #TrumpIsDead è stato primo in tendenza per molte ore. Ovviamente, la notizia era falsa (anche se attribuita alla CNN)

Una notizia che non è una notizia, ma che lo diventa su Twitter utilizzando false attribuzioni. Nella giornata di ieri, martedì 1° novembre, è stato primo tra i trending topic del social ora acquistato da Elon Musk l’hashtag #TrumpIsDead. Prima un vociare impazzito, poi la (non) conferma arrivata con la riproposizione di alcuni screenshot tratti (ma, ovviamente, si tratta di immagini artefatte) da CNN e Fox News. Ovviamente, però, Donald Trump non è morto.

In tanti, come si vede da uno dei tanti tweet pubblicati nella giornata del 1° novembre, hanno utilizzato un presunto articolo (non) pubblicato sul sito online della CNN. Con un titolo emblematico: Donald Trump è morto a 76 anni. E nella descrizione che accompagna l’immagine dell’ex Presidente degli Stati Uniti, vengono spiegati anche i dettagli del suo decesso: una pratica sessuale (di autoerotismo) finita male.

E da questo presunto articolo della CNN si è diffusa questa bufala che ha portato in tendenza, negli Stati Uniti, l’hashtag #TrumpIsDead per moltissime ore.

Donald Trump è morto, la bufala trending topic su Twitter

Come riporta il portale Snopes, non è chiara le genesi di questa bufala. Alcuni utenti, però, hanno ipotizzato una supposizione: la diffusione di questa fake news è arrivata per “testare” il nuovo corso di Twitter sotto la guida di Elon Musk. D’altronde, in tanti attendono il ritorno di Donald Trump dopo che il social dei messaggi brevi (che aveva bannato definitivamente l’ex Presidente degli Stati Uniti dopo quanto accaduto a Capitol Hill quasi due anni fa) è passato nelle mani dell’uomo più ricco del mondo. Sta di fatto che, anche qualora fosse giusta questa ipotesi, molte persone hanno creduto alla (non) notizia della morte di Donald Trump.

