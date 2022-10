La storia del “Mein Kampf” di Zelensky di cui non c’è traccia ufficiale

No, Volodymyr Zelensky non ha mai scritto il suo Mein Kampf. C’è un immagine che ha iniziato a girare su Twitter in cui viene mostrato un collage che mette a confronto la copertina del Mein Kamf di Adolf Hitler (celebre saggio autobiografico del 1925 in cui il dittatore ha descritto il sui pensiero politico esponendo quello che sarebbe stato il programma del Partito nazista) e un presunto Mein Kampf Zelensky, libro in tutto e per tutto simile a livello grafico della copertina a quello del leader tedesco, identico anche nel titolo.

Zelenski decide di descrivere la sua vita in un libro di memorie Il libro autobiografico di Zelensky uscirà a Kiev con una copertina che non assomiglia affatto al manifesto ideologico Mein Kampf “La mia lotta” di Adolf Hitler. La pagliacciata si spinge troppo oltre… pic.twitter.com/cP3T2a0sRC — Ernesto De La Serna (@rnstdelaserna) October 19, 2022



La bufala del Mein Kampf Zelensky

Andando a fare una riceerca su Twitter, si trovano varie condivisioni di questa fotografia (contenuto che ora risulta non essere visibile poiché «il proprietario dell’account limita chi può vedere i suoi Tweet») il 20 ottobre 2022 e contrappone, appunto, il Mein Kampf di Adolf Hitler a un libro equivalente di Zelesnky che prendere anche lo stesso titolo in ucraino. La traduzione in italiano da entrambe le lingue sarebbe “La mia lotta”. L’autore che ha pubblicato il post insieme alla foto ha scritto: «Tra una richiesta di sistemi di difesa aerea qui e un altro paio di miliardi là, Zelensky ha trovato il tempo di dedicarsi alla scrittura, dando alla luce le sue memorie intitolate: “La Mia Battaglia”».

Quel libro non esiste e quella copertina è stata creata tramite supporto digitale, alimentando – di fatti – una fake news.

Come è stata generata questa bufala

La redazione di Facta ha scelto di utilizzare Fotoforensics per verificare la veridicità dell’immagine, strumento di analisi fotografica che è in grado di rilevare se un’immagine è stata alterata in qualche modo, ottenendo come risultato che le scritte che indicano il titolo e il nome dell’autore sono più luminose del resto degli elementi nella foto. Questo va a caratterizzare degli elementi che sono stati aggiunti in seguito all’immagine originale.

L’immagine che compare sulla copertina, inoltre, è stata estrapolata da un video ufficiale del presidente datato 6 ottobre 2022. Oltre a questo, c’è un errore ortografico nei caratteri che vengono utilizzati per scrivere il nome del presidente, col cognome in cui compare la lettera «є» al posto della «e». Non esiste nemmeno nessun tipo di comunicazione ufficiale legata alla vicenda – né sul sito ufficiale di Zelensky né sui suoi profili social -. Di libri su Zelensky ne esiste più di uno (anche in Italia), ma sono tutte raccolte dei discorsi da lui pronunciati.