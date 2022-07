Zelensky e la First lady Olena Zelenska in posa per Vogue: era proprio necessario?

Il presidente di una nazione in guerra ormai da oltre cinque mesi può posare insieme a sua moglie per il servizio di copertina di Vogue senza scatenare polemiche? La risposta è no e Volodymyr Zelensky e la First lady Olena Zelenska lo hanno sperimentato sulla propria pelle.

LEGGI ANCHE >La popolazione ucraina vittima di spear phishing: pratiche di evacuazione utilizzate come esca

Il presidente Volodymyr Zelensky e la First lady Olena Zelenska su Vogue: è polemica

«Zelensky ha fatto un lavoro straordinario nel battere i russi nella guerra dell’informazione. Un servizio fotografico di moda in tempo di guerra: pessima idea». Sono le parole del politologo Ian Bremmer, presidente e fondatore di Eurasia Group, che si accodano a un’infuocata polemica social per il servizio fotografico che vede come protagonisti il presidente ucraino e sua moglie. I due consorti hanno posato per la celebre rivista di moda Vogue. «Servizi fotografici di moda in tempo di guerra, molto serio. Continuiamo a inviare all’Ucraina pacchetti settimanali di aiuti da miliardi di dollari per proteggere la “democrazia”», ha twittato Logan Hall del Daily Caller. Gli scatti che ritraggono il presidente insieme alla sua first lady sono stati giudicati irrispettosi e inopportuni da moltissimi utenti online. È giusto posare ed essere fotografati mentre il proprio Paese combatte, in mezzo a morte e dolore, per la propria libertà? «Essere sulla copertina di Vogue è un grande onore e un sogno per molte persone in vista e di successo nel mondo. L’unica cosa che auguro a tutti loro è che ciò non accada perché c’è una guerra nel loro Paese», ha dichiarato Olena Zelenska in un commento pubblicato sul profilo Twitter del ministero ucraino degli Esteri. Le foto la ritraggono mentre tiene stretto il bavero di un cappotto blu (di ottimo taglio), tra le macerie, davanti a ciò che resta di un aereo ucraino e circondata da soldatesse in mimetica.

zelensky has done an extraordinary job in beating the russians in information warfare vogue wartime photo shoot:

bad idea pic.twitter.com/8O9jjlL5Gn — ian bremmer (@ianbremmer) July 27, 2022

Era proprio necessario?

Zelensky ha indubbiamente gestito bene la comunicazione durante il conflitto. A cominciare dal messaggio lanciato dalla sua t-shirt, basic, verde oliva, di quelle che si indossano sotto le divise militari, che ha da sempre trasmesso un senso di vicinanza alla sua popolazione, come a dire «io sono uno di voi e resto per combattere». Ma, per quanto nell’intervista la First Lady si dica convinta della vittoria militare di Kiev, affermando di trarre ispirazione dal coraggio dei suoi cittadini, i dubbi sono molti: qual è stato il senso di questo servizio fotografico? Qual era il messaggio che si voleva trasmettere? L’amore che vince su tutto? Una coppia che, nonostante tutto, non si spezza? Vogue ha pubblicato sulla copertina digitale una foto della first lady, mentre è seduta all’interno dell’ufficio presidenziale vestita con pantaloni neri e top bianco, definendola il “volto del coraggio”. E in effetti, c’è da riconoscere che ci vuole davvero tanto coraggio (di entrambi i consorti) a posare come figure guida del proprio Paese per un servizio destinato a una rivista di moda, mentre l’Ucraina lotta per la sua sopravvivenza.