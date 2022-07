Orsini dice che non andrà in tv per un po’ di tempo

Parole nere di vita/La guerra è finita cantavano i Baustelle. E – di conseguenza – anche i talk show sono decisamente più morbidi nel trattare le notizie dall’Ucraina. Signori, c’è la crisi di governo e ci sono le elezioni il 25 settembre. I talk show non possono occuparsi di quello che succede nel Donbass, bisogna capire innanzitutto se Carlo Calenda sarà alleato di Matteo Renzi o se entrambi correranno da soli. In tutto questo, anche il mondo dei commentatori e degli editorialisti sulla guerra è in fermento: com’era capitato ai virologi, grande visibilità mediatica durante la pandemia e crollo della popolarità successivamente, c’è il rischio che anche gli esperti di geopolitica perdano terreno negli show televisivi. Lo testimoniano anche le parole di Alessandro Orsini al Festival di Giffoni, dove ha annunciato che – nei prossimi mesi – si prenderà una pausa dalla televisione.

Alessandro Orsini si prende una pausa dalla tv

«È una mia scelta anche non andare in tv nei prossimi mesi – ha detto al Festival di Giffoni -, nonostante abbia tante richieste. Peraltro ho un bimbo meraviglioso che non ha neanche due anni. Anche per questo mi fa tanto piacere essere qui a Giffoni con una platea di giovani». I talk show informativi – sia sulla Rai, sia sulle reti concorrenti – sono in pausa estiva. Una pausa che, quest’anno, sarà più breve proprio a causa delle elezioni e, di conseguenza, della campagna elettorale che vedrà il suo rush finale proprio nelle prime settimane di settembre.

Per un mese e mezzo, almeno, sarà pausa estiva. Poi ci sarà la contesa elettorale ed è difficile che, in quel dibattito, Orsini possa inserirsi, tra candidati che sgomitano. La pausa, più che scelta, sembra dettata dalle circostanze del caso. Ma qualcosa bisognerà pur dire ai numerosi followers che, in questi mesi, hanno fatto crescere in maniera significativa gli account social del docente della Luiss.