Formigli non ha mai detto (come invece titola Libero) che Tajani «dice caz*ate»

Ci sono storie “giornalistiche” che possono essere facilmente smentite, soprattutto quando ci sono testimonianze video a confermare o sbugiardare quanto scritto e raccontato da un giornale. È il caso di un articolo pubblicato oggi da Libero Quotidiano in cui si sostiene che Corrado Formigli, conduttore di PiazzaPulita (su La7), se la sia presa direttamente con Antonio Tajani dicendo che il numero 2 di Forza Italia «dice cazzate». Ovviamente il giornalista non ha mai detto ciò, ma il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti ha titolato e riportato nel pezzo questa citazione. Parole che non compaiono neanche guardando «l’intero girato» (cit.).

LEGGI ANCHE > Attenzione a credere ciecamente ai messaggi WhatsApp e Telegram su Gubbio

Partiamo dall’articolo comparso questa mattina nell’edizione online di Libero Quotidiano. L’argomento è la risposta, in diretta, di Corrado Formigli a Rita Dalla Chiesa, con la parlamentare – neo-eletta con Forza Italia – che si è scagliata contro il conduttore con queste parole su Twitter.

No, non e’ accettabile l’attacco di @corradoformigli ad #AntonioTajani. Se c’è una persona che ha sempre preso una posizione forte e decisa a favore dell’Ucraina e’ sempre stato lui. Non ammetterlo non e’ onesto ne’ corretto. — rita dalla chiesa🇮🇹 (@ritadallachiesa) October 20, 2022

Questo tweet ha provocato una reazione in diretta da parte del giornalista conduttore. Parole che sono state riassunte così nel titolo di Libero.

Una estremizzazione nel titolo? No, perché anche all’interno dello stesso pezzo, all’ultimo paragrafo, le parole di Formigli vengono mistificate con una citazione mai avvenuta in diretta: «Ma che roba è? Abbia il coraggio Rita Dalla Chiesa di dire che Tajani ha detto una c…ata».

Formigli non ha mai detto che Tajani «dice cazz*te»

Le cose, però, non sono andata assolutamente così. E lo conferma il video – pubblicato sui canali ufficiali della trasmissione e di La7 – in cui viene riportata la replica del conduttore a Rita Dalla Chiesa.

Appare chiaro ed evidente che il titolo e l’articolo di Libero sia completamente sbagliato. Formigli ha invitato Antonio Tajani, candidato in pectore ad assumere la guida del Ministero degli Esteri dell’imminente governo Meloni, a dissociarsi dalle parole pronunciate da Silvio Berlusconi – durante la riunione di Forza Italia (quella degli ormai famosi audio carpiti e trapelati) – nei confronti di Zelensky e sulla guerra in Ucraina. Quelle, secondo il conduttore, erano le «caz*ate» da cui un prossimo capo della Farnesina dovrebbe dissociarsi pubblicamente. Perché, dunque, Libero sostiene che il giornalista se la sia presa con Tajani accusandolo di «dire caz*ate»? Eppure c’è il video. E se non basta l’estratto, c’è anche tutto il girato. Ma la sostanza non cambia.