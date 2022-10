Anche l’ambasciatore italiano nel Regno Unito se la prende con l’Economist

Dopo la levata di scudi dell’opinione pubblica italiana “indignata” per la copertina di oggi di The Economist in cui ha titolato su Britaly (a proposito dell’instabilità politica britannica che ha portato alle dimissioni della premier Liz Truss e che è stata dunque paragonata all’instabilità politica italiana), arriva anche la lettera dell’ambasciatore italiano contro l’Economist. Una nota a sorpresa, firmata da Inigo Lambertini che, in linguaggio diplomatico, manifesta tutto il suo disappunto per i luoghi comuni con cui è stata ritratta l’Italia (l’ex premier Truss indossava abiti militari romani, brandiva uno scudo a forma di pizza e una picca a forma di forchetta con degli spaghetti arrotolati).

Ambasciatore contro Economist per la copertina del settimanale su Britaly

«Leggere l’Economist – si legge nella nota – è un piacere per ogni diplomatico. La copertina sfortunatamente è ispirata ai più vecchi stereotipi. Nonostante pizza e spaghetti siano tra i cibi più consumati al mondo, per la prossima copertina vi suggeriamo di concentrarvi sulla nostra industria aerospaziale, su biotech, automotive e settore farmaceutico». Secondo l’ambasciatore, la scelta di The Economist sarebbe dettata da una non così segreta ammirazione per i nostri modelli economici.

In realtà, la copertina dell’Economist – come vi abbiamo spiegato già questa mattina – faceva riferimento alla stabilità politica e non ai mercati. E riprendeva un adagio che, negli ultimi giorni, si era diffuso anche tra giornalisti e opinionisti italiani che, osservando le tensioni nel governo britannico, le avevano paragonate a quelle vissute periodicamente anche nel nostro Paese. Una reazione diplomatica (l’ambasciatore Lambertini si è insediato due settimane fa) che non sembra in realtà commisurata rispetto al “problema” originario.