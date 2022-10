Anche Vespa si è arrabbiato con il Tg1

Il Tg1, nell’ultimo periodo, sembra essere decisamente un concentrato di polemiche. Dopo aver assistito a quella nei confronti di Fiorello, inizialmente destinato a condurre un programma di intrattenimento su Raiuno nella stessa fascia mattutina dell’informazione della rete ammiraglia della Rai, arriva anche una stilettata da Bruno Vespa che del Tg1 è stato storico conduttore. Il giornalista, dallo studio di Porta a Porta, lanciando l’edizione notturna del Tg1 ha voluto rimarcare alcuni punti, soprattutto quello riguardante alcuni conduttori che «non amano la nostra trasmissione» e che, quindi, non la lanciano in conclusione di edizione.

Bruno Vespa contro Tg1, la frase polemica

«Adesso c’è il Tg1. Noi amiamo il Tg1 – dice Bruno Vespa in onda – e per questo lanceremo sempre il Tg1. Ma ci sono alcuni conduttori del Tg1 che non ci amano e che, quando finisce l’edizione, dicono “ci vediamo domattina” come se la serata fosse finita. Noi invece amiamo il Tg1, lo annunciamo e preghiamo il Tg1 di rientrare nei limiti di tempo che sono concordati, senza sforamenti che sono diventati ormai quotidiani». Nonostante questa reprimenda del conduttore di Porta a Porta, nell’edizione successiva di cui aveva appena parlato Vespa, da studio hanno dato la buonanotte senza lanciare il programma di approfondimento politico della Rai.

Insomma, ancora polemica tra la testata e la rete. Era successo con il caso di Fiorello, destinato a prendere il posto della striscia mattutina del Tg1 con il suo nuovo programma in onda a partire dal 28 novembre. Dopo le proteste dei giornalisti del Tg1, la Rai ha deciso di spostare la trasmissione su Raidue (costringendo il conduttore anche a un cambio di titolo). Non proprio una atmosfera serenissima.