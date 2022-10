Il grande classico di Berlusconi che chiama in diretta un programma tv

Qui, in linea, c’è Silvio Berlusconi. In questi pochi giorni dalla sua rielezione in Senato, il Cavaliere ha rispolverato tutti i vecchi trucchi del suo repertorio per concentrare su di sé l’attenzione mass-mediatica. All’appello mancava solo un grande classico: la telefonata in diretta a un programma di approfondimento politico. Così oggi, dopo l’uscita di nuovi suoi audio compromettenti che fissano i suoi pensieri privati sul rapporto con Vladimir Putin e sulla guerra in Ucraina, Berlusconi ha chiamato Mentana, durante l’edizione speciale del suo TG La7.

Berlusconi ha chiamato Mentana, la telefonata in diretta

«Presidente, certo. Lo dico subito. Lo riporto fedelmente perché sono in diretta». Al rientro dalla pubblicità, Enrico Mentana è stato colto dalle telecamere mentre stava parlando al telefono. Dall’altro capo, ovviamente, c’era il leader di Forza Italia che ha voluto dire direttamente la sua sul caso politico che si stava sollevando nel pomeriggio, dopo la circolazione dei suoi audio.

«Era Silvio Berlusconi e ci pregava di dire quello che tento di riassumere nel modo più fedele: ciò che è circolato va inquadrato in un discorso più generale, il racconto di una preoccupazione diffusa riguardo al clima nel rapporto tra Russia, Europa e Occidente, con gli Stati Uniti che hanno disatteso le premesse che aveva dato Trump al rapporto multilaterale. E con una situazione che si è fatta sempre meno favorevole anche perché, dopo 23 anni, si è creata una situazione che ha un solo beneficiario».

Al di là delle parole, analizziamo la mossa strategica di Berlusconi. In passato, era toccato a Michele Santoro ricevere una chiamata in diretta da parte del leader dell’allora Popolo delle Libertà (il famoso «si contenga!»). Ma anche Gad Lerner fu al centro di una telefonata-spettacolo con il presidente del Consiglio, nel corso della trasmissione L’Infedele. Ovviamente, nell’elenco non poteva mancare Bruno Vespa. Nel corso degli ultimi anni, questi interventi si sono diradati, fino ad arrivare a questo ritorno “in grande stile”. La telefonata a Mentana, in onda, è solo l’ultima di una lunga serie.