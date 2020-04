Donald Trump crede che il coronavirus si possa curare con il sole: «Sarebbe molto bello»

Una conferenza stampa davvero sui generis quella che ha tenuto Donald Trump nella giornata di ieri nel giardino della Casa Bianca. Il presidente degli Stati Uniti d’America, dopo aver suggerito di curare il coronavirus con iniezioni di disinfettante – parole che hanno letteralmente scioccato la dottoressa Deborah Birx, la sua faccia durante la conferenza stampa è tutta un programma – ha rivelato ai giornalisti presenti («Sempre il solito gruppetto», come li ha definiti) una nuova teoria per sconfiggere il Covid-19. Invitando gli americani a «prendere il sole», Trump ha quindi suggerito l’uso di raggi ultravioletti per contrastare il coronavirus, facendo riferimento a uno studio secondo il quale il Covid-19 sparirebbe più velocemente alla luce del sole e ad alte temperature.

«Io spero che alle persone piaccia il sole, e se questo ha un effetto positivo, è fantastico», ha detto Donald Trump. «Non è la prima volta che lo sento dire. Insomma: è bello sapere che stare al sole ha un effetto su altri virus. Ma ora ce lo dice uno dei più grandi laboratori del mondo. Vorrei che chiedeste ai medici se c’è un modo di applicare luce e calore per curare la malattia. Se si potesse…ma forse non si può. Lo ripeto: forse non si può, ma io non sono un medico. Sono una persona che ha un buon cervello», ha concluso il presidente americano.

[CRRDIT PHOTO: SCREENSHOT VIDEO DA FACEBOOK/THE WHITE HOUSE]