La faccia della dottoressa Birx quando Trump suggerisce di curare il coronavirus con iniezioni di disinfettante

La dottoressa Deborah Birx è stata per lungo tempo a capo del team che aiuta gli Stati Uniti a offrire una risposta efficace contro l’AIDS, ma da quando è scoppiata la pandemia del coronavirus, fa parte – insieme all’ormai noto dottor Fauci – della task force della Casa Bianca che cerca di limitare il contagio, offrendo indicazioni sanitarie al presidente USA Donald Trump. Indicazioni che, a quanto pare, a volte il presidente interpreta un po’ troppo liberamente.

Come nel caso della conferenza stampa della giornata di ieri, quando ha affermato – dal podio della Casa Bianca – che il disinfettante spegne in un minuto il virus, chiedendosi se ci fosse la possibilità di iniettarlo in qualche modo nel corpo umano. «Il disinfettante – ha detto Trump – lo spegne in un minuto. Sarebbe interessante per gli scienziati capire se ci fosse il modo di iniettarlo. Perché il coronavirus entra nei polmoni. Sarebbe interessante verificare questa soluzione».

Take Camera 2 pic.twitter.com/mV9oQAnExm — Phil Williams (@NC5PhilWilliams) April 24, 2020

Mentre il presidente Trump stava pronunciando esattamente queste parole, la dottoressa Deborah Birx, seduta lungo il muro alla destra dell’inquilino della Casa Bianca, si lasciava andare a espressioni che erano un misto di sorpresa e di rassegnazione per delle parole che, pronunciate dal presidente degli Stati Uniti, con quell’enfasi e con quella visibilità mediatica, potevano essere davvero molto pericolose.

Sui social network sta circolando molto il video in cui si effettua uno zoom impietoso sul volto della dottoressa Deborah Birx che sembra accusare un colpo per ogni nuova parola pronunciata da Donald Trump sul tema. L’ironia della rete è inevitabile: «Siamo tutti con la dottoressa Birx» – scrive un utente di Twitter, mentre altri sostengono che l’espressione del volto dell’esperta virologa nasconda il suo pensiero: «Oddio, è davvero pazzo e sta davvero provando a ucciderci tutti».