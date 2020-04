Trump si riscopre virologo e propone «iniezioni di disinfettante» per sconfiggere il Coronavirus

Chiamarsi medico senza apparenti medici scientifici. La proposta – priva di qualsivoglia fondamento – fatta da Donald Trump ha provocato tantissime reazioni all’interno della comunità scientifica. Secondo il numero uno della Casa Bianca, infatti, si potrebbe dare il via a una serie di iniezioni di disinfettante per sconfiggere il Coronavirus. Una presa di posizione che, inevitabilmente, ha portato a molte critiche – vista l’assenza di supporti a questa tesi – con il timore che ora molti cittadini seguano autonomamente la linea indicata dal presidente Usa, provocando gravi danni alla loro salute.

«Il disinfettante lo spegne in un minuto – ha detto Donald Trump nel corso del briefing alla Casa Bianca per parlare della situazione Covid-19 negli Stati Uniti -. Un minuto. C’è un modo per fare qualcosa, tramite iniezione? Perché il coronavirus entra nei polmoni, quindi sarebbe interessante verificarlo. Dovrebbe essere trattato dai medici, mi sembra interessante». Ovviamente non c’è alcuno strumento a supporto di questa tesi, ritenuta molto poco verosimile (per usare un eufemismo) dalla comunità scientifica.

Iniezioni di disinfettante contro il Coronavirus, la proposta di Trump

Gli esperti, ovviamente, hanno immediatamente criticato la proposta di Donald Trump di iniezioni di disinfettante, definendola «pericolosa e irresponsabile». Il timore principale, infatti, è che ora molti cittadini – senza seguire alcun criterio scientifico – possano agire seguendo l’indicazione del numero uno della Casa Bianca, mettendo a repentaglio la propria salute. Nel corso dello stesso briefing, il presidente degli Stati Uniti ha parlato anche di luce solare e raggi ultravioletti per sconfiggere il Coronavirus.

La situazione negli Stati Uniti

Nel frattempo, il Coronavirus negli Stati Uniti continua a propagarsi a macchia d’olio. Nel Paese, infatti, si va verso gli 870mila contagiati, mentre il numero di vittime (con le oltre 3mila registrate nelle ultime 24 ore) è sfiora quota 50mila (49.759).

