Diego Bianchi: «Vi spiego perché Rula Jebreal non ha partecipato a Propaganda Live»

La mancata partecipazione a Propaganda Live, su La7, da parte di Rula Jebral «è un episodio particolarmente spiacevole perché avevamo chiamato Rula Jebreal non perché donna, ma perché, data la sua storia e le sue competenze internazionali, ci era sembrata la persona migliore. La scelta dei nostri ospiti non è mai neutra». È quanto ha detto Diego Bianchi, aprendo la puntata del programma che avrebbe dovuto ospitare la giornalista per parlare del conflitto in corso in Medioriente. «La cosa che mi dispiace è che non avremo una donna a parlare e che non ci sarà nessuno a parlare di Palestina con quel pensiero che volevamo condividere», ha aggiunto.

«Sorprende che siamo diventati noi la notizia», ha poi spiegato Bianchi, raccontando cosa successo nella giornata. «Non la conosco ed eravamo tutti molto contenti di averla qui, fino a ieri sera ci eravamo sentiti», ha precisato il conduttore raccontando che nella mattina, dopo il messaggio lanciato sui social per presentare gli ospiti della serata la giornalista ha deciso di non parteciparvi perché unica donna in mezzo a sette uomini. «Dispiace molto, si vede che Rula Jebreal non conosce la nostra trasmissione: spero che la veda», ha concluso Diego Bianchi.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]