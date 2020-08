Dayane Mello sarà una concorrente del GF Vip

La showgirl Dayane Mello sarà una tra le nuove concorrenti del grande fratello Vip. Ex compagna di Stefano Sala, un flirt con Stefano Bettarini all’Isola dei famosi, poi la storia con Giovanni Maria Antinolfi (che l’ha tradita con Belen Rodriguez ). La Mello entra da single. A chi farà perder la testa?

Dayane Mello e la sua partecipazione al Gf Vip 2020

È stato un 2020 molto intenso dal punto di vista lavorativo per Dayane Mello che ha preso parte, nel periodo pre-Covid, anche al programma della Rai Pechino Express. Spesso concorrente dei reality show, la Mello aggiungerà al suo bagaglio di esperienze anche quella nel nuovo GF Vip di Alfonso Signorini.

Non solo: ultimamente era tornata sotto ai riflettori per la storia di Gianmaria Antinolfi, attualmente impegnato in una relazione con Belen Rodriguez. La modella, come vi avevamo raccontato, lo aveva conosciuto e ha dichiarato che c’è stata la possibilità che l’imprenditore abbia iniziato a conoscere Belen proprio mentre si frequentavano.

(FOTO dal profilo Instagram di Dayane Mello)