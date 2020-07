Dayane Mello e Gianmaria Antinolfi, nuove prove | VIDEO

Dopo l’annuncio di ‘Chi’ in cui Dayane Mello racconta la sua storia con Gianmaria Antinolfi, attuale uomo di Belen Rodriguez, conosciuta mentre lui stava con Dayane, Giornalettismo aggiunge nuove prove che danno ragione alla Mello.

Mello e Antinolfi, il video che aggiunge un altro tassello alle rivelazioni della showgirl

Ecco un video dove la bellissima modella e l’imprenditore si coccolano come due innamorati. In quel periodo lui però scriveva a Belen e non solo.

Nel corso delle sue rivelazioni a Chi, Dayane Mello aveva affermato che Gian Maria Antinolfi la frequentava da un mese e mezzo mentre corteggiava proprio Belen.