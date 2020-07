Belen-Antinolfi, il party continua

Dopo al festa di ieri sera celebrata al Circolo Rari Nantes, a Napoli, continua il weekend di Belen Rodriguez a Napoli insieme con il suo nuovo “amico del cuore” Gianmaria Antinolfi. Il ragazzo ieri ha festeggiato il compleanno.

Belen-Antinolfi, oggi la festa continua

Belen, in compagnia del fratello Jeremias con la nuova compagna Deborah (ma al party era presente anche Soleil Stasi, ex di quest’ultimo, ndr) e dello stylist Mattia, si è divertita durante la serata, prendendosi la scena quando ha cantato insieme con la band che ha animato la festa guidata da Aurelio Fierro. Belen ha cantato prima “La Bamba” poi “Twist & Shout”, ha ballato un lento con l’amico Mattia, poi si è goduta il party.

Belen-Antinolfi, cosa succede oggi

Festa che continuerà ancora oggi perché Gianmaria ha fatto le cose in grande e darà un altro party, ma questa volta a Capri, a Punta Tragara. Appuntamento per cena spettacolo. Chi si aspettava il bacio tra i due durante la festa, dovrà attendere perché se da un lato Belen e il festeggiato hanno mostrato conoscenza approfondita e intimità di sguardi, dall’altro sarà il tempo e il cuore della Rodriguez che decideranno se accendere o no questa nuova frequentazione in pubblico. Intanto la festa continua, mentre la presenza della Rodriguez a Tu sì que vales, nuova edizione, si fa sempre più lontana.