I dati di utilizzo di TikTok in Europa e nel Mondo

La scelta di lanciare la versione Lite dell’applicazione solamente in Francia e in Spagna non è stata motivata ufficialmente da ByteDance. Secondo alcune ricostruzioni, questa decisione farà da apripista allo sbarco sul mercato europeo (nonostante le indagini della Commissione UE ai sensi del DSA per quel che concerne la tutela della salute dei minori) e ha come obiettivo quello di far crescere un mercato (in termini di utenti attivi) che mette i singoli Paesi dello Spazio Economico Europeo in coda rispetto al resto del Mondo. Ma cosa dicono i dati ufficiali di utilizzo di TikTok?

Secondo i report, relativi ai dati raccolti nel 2023, TikTok ha oltre 1,6 miliardi di utenti attivi in tutto il mondo. La maggior parte di loro si trovano negli Stati Uniti (circa 150 milioni di persone), seguiti dall’Indonesia (100 milioni) e poi da Brasile, Messico, Russia (anche se dall’8 maggio l’accesso potrebbe essere bloccato), Vietnam, Pakistan, Filippine e Thailandia. Dunque, il social network di ByteDance è molto utilizzato nel Continente americano e in Oriente. Non ci sono Paesi europei all’interno di questa graduatoria, nonostante si contino circa 150 milioni di utenti mensili attivi in totale.

Dati utilizzo TikTok in Italia, in Europa e nel Mondo

Presi singolarmente, infatti, i dati utilizzo TikTok in Europa sono di gran lunga inferiore rispetto a quelli di altri Paesi del mondo. Secondo quanto pubblicato – come previsto dal DSA – nel report sulla trasparenza inviato alla Commissione Europea nel settembre dello scorso anno, la Francia ha 21,4 milioni di utenti attivi. Dietro di lei c’è la Germania (20,9 milioni) e l’Italia (19,7 milioni). In quarta posizione c’è la Spagna (18,3 milioni).

Dietro questi quattro Paese c’è il vuoto. La Polonia ha, in pratica, la metà degli utenti attivi rispetto alla Francia. Questi numeri sembrano confermare il motivo che ha spinto TikTok ha lanciare la sua versione Lite (dopo averlo fatto nell’autunno scorso in Giappone e Corea del Sud) in due Paesi europei. Una sorta di test sul mercato, cercando di attrarre utenti europei che latitano (nonostante alcuni exploit) spingendo una nuova app e una sorta di concorso a premi. Con tanto di soldi in cambio di visualizzazioni e altre azioni in app.