Quante sono, effettivamente, le persone che usano internet e i social in Brasile?

Per fornire un contesto più ampio all'attacco alle istituzioni brasiliane risulta utile capire, in termini di dati internet e social, il panorama in cui è avvenuto l'assalto

Parlamento e palazzi del potere brasiliani sono stati assaltati da coloro che sostengono Jair Bolsonaro e che non credono alla legittima elezione di Lula: il fatto è sotto gli occhi di tutti e sono evidenti i parallelismi con gli avvenimenti di Capitol Hill di gennaio 2021. Che paese è il Brasile quando si tratta di utilizzo internet e utilizzo social network? In questa vicenda emerge come i social siano stati sfruttati – con diverso peso specifico a seconda di come funzionano – in maniera abbastanza uniforme, ovvero ognuno è stato sfruttato per quello che è il suo potenziale: da Telegram a TikTok, da Twitter a Youtube passando per Facebook, gli assaltatori hanno utilizzato la tecnologia a loro disposizione nel modo migliore. Per capire meglio quello che è accaduto in Brasile e come ci siamo arrivati è utile tenere presenti i dati utilizzo internet Brasile con un focus particolare sull’utilizzo dei vari social media.

LEGGI ANCHE >>> Il ruolo dei social network nell’organizzazione dell’assalto al parlamento in Brasile

Dati utilizzo internet Brasile nel 2022

La tecnologia si dimostra fondamentale quando si tratta di organizzarsi in occasioni come questa (esattamente come era successo per Capitol Hill o, volendo rimanere in Italia, per l’assalto alla CGIL). Quanto viene usato internet in Brasile e quanto i social network? Partiamo dagli ultimi dati disponibili, quelli relativi al 2022, esposti nella loro completezza su Datareportal.

La popolazione in Brasile a gennaio 2022 ammontava a 214,7 milioni di persone. Di queste, a usare internet a gennaio 2022 sono state 165,3 milioni (ovvero il 77% del totale). I dati indicano che tra 2021 e 2022 il dato relativo all’utilizzo di internet è salito di 5,3 milioni di persone, registrando un +3,3%. Questo vuol dire che, all’inizio del 2022, erano 49,37 milioni le persone che – in Brasile – vivevano offline (il 23% della popolazione). Rimane pur vero – come sottolinea il report – che lo stile di vita che abbiamo dovuto adottare durante la pandemia continua a spingere sulla necessità di connettersi, quindi attualmente i dati potrebbero essere più alti. Per quanto riguarda la velocità di connessione a internet, i dati restituiscono un aumento della connessione a internet mobile di 3,42 Mbps (+17,8%) nei dodici mesi del 2021 e una aumento della connessione fissa, nel medesimo periodo, pari a 39,31 Mbps (+89,5%).

Entrando in maniera più specifica nei dati relativi alle connessioni mobili, all’inizio del 2022 in Brasile si contavano 224,9 milioni di connessioni cellulari. I dati relativi alle connessioni mobili sono sempre più alte del numero della popolazione perché in molti casi, banalmente, una persona ne utilizza una a scopo privato e una a scopo lavorativo. Tra 2021 e 2022 il numero di connessioni mobili in Brasile è aumentato di 12 milioni.

Si tratta di una situazione in cui, come suggeriscono i dati, la velocità del collegamento sia da mobile che da rete fissa stava aumentando in maniera rilevante già nel 2021. Stesso discorso per l’utilizzo e il numero di persone che hanno avuto accesso alla rete.

Le statistiche dei social media Brasile 2022

Passiamo ora ai dati di utilizzo dei social media in Brasile nell’anno appena trascorso. Gennaio 2022 ha fatto contare un totale di 171,5 milioni di utenti social, pari al 79,9% della popolazione totale. Leggendo il dato è importante notare che non necessariamente questo numero corrisponde al numero di individui unici. Tra 2021 e 2022 gli utenti dei social media sono aumentati di 21 milioni (pari al 14,3%).

Entriamo nel merito dei vari social partendo da Facebook. I dati di Meta relativi alla pubblicità restituiscono 116 milioni di utenti Facebook in Brasile a inizio 2022 e – considerato che la piattaforma permette l’iscrizione a utenti di 13 o più anni – si parla del 65% della popolazione idonea che ha usato Facebook in Brasile in quell’anno. Passando a Youtube, a inizio 2022 si contavano 138 milioni di account, ovvero il 64,3% della popolazione totale del Brasile. Su Instagram si contano 119,5 milioni di utenti nello stesso periodo dell’anno. Considerato che il limite di utilizzo – basandosi sul medesimo criterio dell’età di Facebook – è fissato a 13+ anni, ad utilizzare Instagram a inizio 2022 era il 67,4% della popolazione idonea.

Passiamo a TikTok: con 74,07 milioni di utenti 18+ a inizio 2022, ovvero il 45,7% degli over 18 del Brasile. Capitolo Twitter: 19,05 milioni di utenti in Brasile a inizio 2022 equivalgono all’8,9% totale della popolazione in quel dato momento; sempre considerato il limite di iscrizione fissato a 13+, si può parlare del 10,8% del pubblico idoneo all’utilizzo con un account. Per quanto riguarda Whatsapp e Telegram, la prima – nel 2022 – contava 120 milioni di utenti e la seconda conta 85 milioni di download il 30% circa dei quali avvenuti solo nel 2021.

Telegram, come accaduto nel resto del mondo, è diventato il canale preferito degli estremisti di destra e dei seguaci di Bolsonaro per via della possibilità di far circolare contenuti che – violando le policy relative alla fake news – su altre piattaforme vengono bannati.