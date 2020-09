I primi dati sull’affluenza per Referendum, Regionali e Amministative

La due giorni di voto è partita domenica alle 7. Si vota in sette Regioni (Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Puglia, Campania e Valle D’Aosta), in 957 Comuni e anche per il Referendum confermativo sul Taglio dei parlamentari. Una tornata elettorale suddivisa su due giorni (anche per facilitare le dinamiche di voto in concomitanza con la situazione sanitaria in Italia) che si concluderà lunedì alle 15. Ecco i primi dati affluenza ore 12 di domenica 20 settembre.

Dati affluenza ore 12 del 20 settembre

I primi numeri ufficiali, pubblicati sulla pagina ad hoc del sito del Ministero dell’Interno, indicano un’affluenza (basata sulla media di tutte le Regioni) che si attesta al 12,25% (7.903 comuni sui 7.903 totali) per quel che riguarda la scheda sul Referendum. I dati affluenza ore 12 più elevati arrivano dalla Valle d’Aosta (19,49%). Seguono il Veneto, il Trentino Alto Adige, la Liguria, la Toscana, le Marche e l’Emilia-Romagna.

Difficile fare un paragone con l’ultimo Referendum Costituzionale. In Italia si votò il 4 dicembre del 2016 (la famosa riforma voluta da Renzi, che non passò l’esame delle urne). In quel caso, infatti, la tornata elettorale si sviluppò in una sola giornata.

I dati sulle Regionali

Sul sito del Ministero dell’Interno compaiono i dati affluenza ore 12 solamente per quel che riguarda sei Regioni (Veneto, Puglia, Campania e Liguria).

Toscana e Marche utilizzano un proprio sistema che non si appoggia sul servizio SEAS fornito dal Ministero dell’Interno. Questi i loro dati.

Il prossimo bollettino alle ore 19

I dati verranno aggiornati nel tardo pomeriggio di oggi con i numeri raccolti dai vari comuni nel corso della giornata di domenica. Come da tradizione, i prossimi dato saranno resi noto intorno alle ore 19 e dopo le 23. Prima del completamento delle operazioni di voto di lunedì 21 settembre.